Al centro delle trame de Il Paradiso delle signore 6 continuano a esserci le vicende di Tina Amato. La figlia di Giuseppe e Agnese è rientrata in città da poco tempo ma intorno a lei aleggia un vero e proprio mistero, legato in primis alle sue condizioni di salute. La donna, infatti, ha ricevuto un misterioso telegramma per un controllo medico da fare a Zurigo e non si esclude che possa aver nascosto ai suoi cari di avere una malattia e forse di doversi operare.

I sospetti su Tina Amato nelle puntate de Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, durante gli ultimi appuntamenti con Il Paradiso delle Signore 6 che sono stati trasmessi in questi giorni su Rai 1, Tina Amato ha ricevuto un telegramma sospetto, dove le veniva chiesto di recarsi al più presto a Zurigo in un centro medico.

Una notizia che ha allarmato subito Tina, la quale senza pensarci su due volte ha annunciato la sua imminente partenza, dicendo però che sarebbe andata a un Festival.

La donna, quindi, non ha detto la verità ai suoi genitori e al fratello circa il contenuto di quel telegramma e il vero motivo di questo viaggio a Zurigo per sottoporsi a una visita medica.

La giovane Tina sta nascondendo ai familiari di avere una malattia?

Ma cosa sta succedendo e soprattutto, cosa sta nascondendo Tina Amato ai suoi familiari? Prima della partenza, la donna ha fatto una telefonata al suo ormai ex fidanzato Sandro, al quale ha chiesto di "reggerle" il gioco nel caso in cui avesse ricevuto telefonate sospette da parte dei suoi familiari.

Insomma una circostanza sempre più misteriosa e a tratti anche inquietante quella che ruota intorno a Tina Amato, la quale non ha fornito ulteriori spiegazioni sui motivi di questa partenza imminente.

Stando ai retroscena che circolano sul Paradiso delle signore 6, non si esclude che dietro questa situazione possa nascondersi il sospetto di una malattia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Retroscena Il Paradiso delle signore: Tina dovrà essere operata a Zurigo?

Tina Amato potrebbe essere gravemente malata e, questo viaggio a Zurigo, potrebbe celare la necessità di una operazione chirurgica alla quale la donna dovrebbe sottoporsi nel corso delle prossime settimane.

Nel caso in cui dovesse essere davvero così e Tina ha tenuto tutto nascosto ai suoi familiari, sarebbe un vero e proprio choc per mamma Agnese, da sempre molto apprensiva nei confronti dei suoi amati figli.

Come si evolverà la situazione? Tina tornerà al più presto a Milano per riprendere in mano le redini della sua vita? I fan sperano di sì, anche perché la giovane Amato è in pole position tra le protagoniste femminili di questa sesta stagione, che potrebbero far perdere la testa a Vittorio Conti.