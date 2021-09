Anticipazioni settimanali in arrivo sulle puntate di Love is in the air in onda da lunedì 27 settembre a venerdì 1° ottobre 2021: che fine ha fatto Serkan dopo l'incidente? Nessuno sa nulla su lui ma Eda è certa che sia vivo e che presto tornerà a Istanbul.

Le sue intuizioni saranno giuste ma, quando Bolat rientrerà in città, le spezzerà il cuore. Serkan è infatti convinto di essere ancora fidanzato con Selin, in quanto ha perso la memoria.

Eda certa che Serkan sia vivo: anticipazioni Love Is In The Air dal 27 settembre al 1 ottobre

Serkan è sparito nel nulla dopo l'incidente che gli ha causato la perdita della memoria ed Eda è alla sua ricerca, convinta che sia vivo e che tornerà presto.

Aydan è molto preoccupata per suo figlio ma spera che le cose si risolvano per il meglio e che, una volta tornato, si sposi con Eda.

Nelle nuove puntate di Love Is In The Air in onda la prossima settimana, Serkan tornerà all'Art Life e rivedrà Eda. Ci sarà anche Aydan ad accoglierlo, felice che il figlio stia bene. Bolat rimarrà piacevolmente sorpreso dal fatto che la madre esce nuovamente di casa.

Serkan e Selin fidanzati, Eda disperata

Il ritorno di Bolat sarà accolto con gioia da tutti, ma la povera Eda scoprirà che si è fidanzato di nuovo con Selin. Dopo la sua perdita di memoria, infatti, Serkan è convinto di avere ancora una storia d'amore con la ex fidanzata di un tempo.

Aydan, dopo aver abbracciato il figlio, gli consiglierà di sottoporsi ad alcuni esami medici volti a trovare una cura per la perdita della memoria.

Nel frattempo, la donna si prodigherà per organizzare una festa di bentornato con gli altri dipendenti dell'azienda.

Piril farà una telefonata nella quale parlerà della gravidanza di una gatta e di aver intenzione di adottare uno dei micini. Engin ascolta la conversazione e fraintende tutto, credendo che sia invece Piril ad aspettare un bambino.

Eda vuole risvegliare l'amore di Serkan

Le anticipazioni di Love Is In The Air delle puntate che andranno in onda dal 27 settembre al 1 ottobre 2021 su Canale 5 rivelano che Eda sarà disperata dopo aver visto Serkan e Selin mano nella mano. Anche se con il cuore spezzato, non si arrenderà e sarà pronta a trovare una soluzione per far tornare la memoria all'uomo che ama e con essa l'amore nei suoi confronti.

Anche Deniz e Ayfer vengono a sapere che Serkan è tornato a dispetto di ogni previsione. Sanno anche che Bolat non si ricorda assolutamente nulla e che ha dimenticato il suo amore per Eda. Layla, Melo ed Erdem, preoccupati per la situazione, provano a pensare a come far tornare la memoria a Serkan. La situazione, però, si rivela più complicata del previsto.

Tutte le puntate della soap con protagonisti Eda e Serkan possono essere riviste in replica o in streaming su Mediaset Infinity.