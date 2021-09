Il cast del Grande Fratello Vip 6 è al completo. Di conseguenza, all'interno della casa più spiata d'Italia cominciano a nascere anche le prime antipatie e simpatie. Prima di andare a dormire, Sophie Codegoni e Raffaella Fico si sono ritrovate insieme in giardino. Durante la chiacchierata confidenziale, le due coinquiline hanno riferito di nutrire una certa antipatia verso Davide Silvestri.

L'attacco delle due 'vippone'

Lo scorso lunedì 20 settembre, Davide Silvestri e Tommaso Eletti sono finiti in nomination. Tra i due concorrenti, l'attore sembra avere accusato il colpo tanto da scoppiare in lacrime per la delusione.

Parlando in giardino, Sophie e Raffaella si sono ritrovate a commentare l'atteggiamento del coinquilino. Secondo l'ex tronista di Uomini e Donne, una persona che a 42 anni piange per un gioco è poco matura. Inoltre, la diretta interessata ha ammesso di non trovare simpatico Daniele: "A pelle lui a me non piace". Inoltre, la 19enne ha precisato di cambiare idea raramente su una persona. A fare eco a Codegoni, ci ha pensato l'ex compagna di Mario Balotelli: "Non mi sono nemmeno accorta che avesse reagito così". Le due concorrenti hanno confidato che se fosse finita in un'ipotetica nomination Manila, le due si sarebbero dispiaciute. In merito alla nomination di Davide, Sophie e Raffaella hanno sostenuto di non sentire affatto la mancanza dell'attore qualora venisse sconfitto al televoto.

I dubbi su alcuni concorrenti

Nel corso della chiacchierata, il duo Codegoni-Fico ha sollevato dubbi su alcuni coinquilini. Dal momento che i "vipponi" sono entrati nella casa più spiata d'Italia in due puntate diverse, Sophie e Raffaella hanno sostenuto che alcuni membri del "primo gruppo" non volessero integrarsi con i concorrenti appartenenti al "secondo gruppo".

A detta della showgirl campana, i rapporti non sono buoni con Manila Nazzaro: "Ci ignoriamo". Sophie invece, ha confidato la paura di essere invadente nei confronti di alcuni compagni d'avventura.

Secondo Fico, le persone che raccontano i fatti della propria vita privata poco dopo essere entrati al Grande Fratello Vip lo fanno solo ed esclusivamente per strategia.

Prima di andare a dormire, le due "vippone" sono state raggiunte da Soleil Sorge. L'influencer italo-americana nel sentir parlare Codegoni e Fico di Davide Silvestri ha speso delle parole al miele per l'attore. Per la 27enne, Davide è una persona molto sensibile e lo ha dimostrato dopo essere stato nominato dalla maggior parte dei suoi compagni. L'attore quando stava per scoppiare in lacrime dalla tensione, avrebbe cominciato a pronunciare delle frasi sconnesse.