Colpi di scena clamorosi in Love is in the air nelle prossime puntate in onda su Canale 5 tra qualche settimana. Le anticipazioni rivelano che Eda vivrà momenti davvero difficili, restando completamente sola. Serkan le spezzerà il cuore chiedendo a Selin di diventare sua moglie. Come se non bastasse, verrà tradita dalla sua migliore amica Ceren. La povera Eda non saprà più cosa fare, avendo perso ogni suo punto di riferimento.

Le nuove Anticipazioni di Love Is In The Air

Che cosa succederà tra Eda e Serkan nei prossimi episodi di Love Is In The Air?

Serkan perderà la memoria, cancellando tutti i ricordi che ha con Eda. A quel punto, chiederà a Selin di diventare sua moglie. Eda ne sarà sconvolta, anche perché Bolat si dimostrerà davvero innamorato della sua ex fidanzata.

Eda resterà spiazzata anche dagli strani comportamenti di Serkan, totalmente preso da Selin, tanto da arrivare a cederle il 5% delle azioni dell'Art Life.

Serkan inizierà ad avere dei flashback sulla storia con Eda che non lo lasceranno indifferente, a quel punto, Selin metterà in atto un piano malefico per fare in modo che Bolat non cambi idea riguardo le nozze imminenti con lei.

Serkan chiede a Selin di sposarlo

Nelle nuove puntate di Love Is In The Air, la perfida Selin continuerà a raccontare delle malvagità a Serkan sul conto di Eda, così da distruggere ogni suo labile ricordo che ogni tanto farà capolino nella sua memoria.

Bolat, manipolato da Selin, capirà di amarla davvero e così le chiederà di diventare sua moglie proprio davanti a Eda, alla quale si spezzerà il cuore. I problemi per Eda non finiranno qui.

Ceren tradisce Eda, anticipazioni di Love is in the air

Eda sarà sconvolta dopo aver appreso che Bolat ha chiesto a Selin di sposarlo. Le aspetta ancora molta sofferenza, come svelano le anticipazioni della soap.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A darle un nuovo dolore sarà Ceren, la sua migliore amica.

Ceren, gelosa e rancorosa nei confronti di Eda, le giocherà inaspettatamente un brutto scherzo. Tutto inizierà quando Eda, con l'intento di far ingelosire Serkan, metterà in scena un finto matrimonio con Deniz.

Eda non terrà in conto che Ceren è innamorata di Deniz e che, vedendoli insieme, comincerà a essere molto gelosa e possessiva.

Desiderosa di vendetta, Ceren non perderà tempo per correre da Serkan e rivelargli il piano organizzato da Eda per farlo ingelosire e per far saltare il suo matrimonio con Selin.

Bolat si arrabbierà moltissimo e non perdonerà Eda, che si troverà così sola su tutti i fronti: sarà, infatti, costretta a vedere l'uomo che ama insieme alla sua ex fidanzata e, nello stesso tempo, perderà quella che credeva essere la sua migliore amica.