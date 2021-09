Dopo una settimana dall'inizio del Grande Fratello Vip 6, nella casa più spiata d'Italia cominciano a nascere le prime simpatie tra "vipponi". A quanto pare, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sono sempre più vicini, tanto che alcuni telespettatori sognano già la nascita della prima coppia del Reality Show.

Intesa speciale

Manuel e Lulù hanno avuto la possibilità di varcare la porta rossa lo stesso giorno, lunedì 13 settembre. Dunque, tra i concorrenti del "primo gruppo" è nata un'intesa particolare. A quanto pare, però, tra la più piccola delle sorelle Selassié e il nuotatore sembra esserci un feeling speciale.

In varie occasioni, Lulù scambia gesti d'affetto con il coinquilino. Ad alimentare le voci tra i due, è l'ultimo bagno in piscina fatto da entrambi.

Come mostrato nei video presenti sul web sulla pagina ufficiale del GF Vip, i due "vipponi" si sono scambiati delle coccole. Durante la terza puntata del reality show, Lulù incalzata da Alfonso Signorini ha confidato di provare un certo interesse per Manuel: "Per me lui è importante". Sebbene la diretta interessata abbia ammesso che può sembrare presto dire certe cose, Lulù ha riferito che quando si trova vicina a Manuel si sente sicura. Inoltre, la giovane ha riferito che sia lei che Bortuzzo hanno in comune la sensibilità. Dunque, secondo Lulù non c'è niente di male nell'esternare la propria sensibilità con delle coccole reciproche.

La reazione di Manuel

Durante la terza puntata, Signorini ha trattato l'argomento anche Manuel Bortuzzo. In principio, sembrava che lo sportivo fosse affascinato da Soleil Sorge. Tuttavia, il diretto interessato ha speso delle parole di affetto e di stima verso Lulù. Inoltre, lo stesso Manuel sembra non essere impassibile alle tenerezze scambiate con la più piccola delle Principesse Etiopi.

Nel frattempo, sui social alcuni telespettatori sognano già la nascita della prima coppia nella Casa del Grande Fratello Vip. Alcuni utenti, starebbero già cercando un soprannome da affibbiare alla presunta coppia.

Lulù vittima di razzismo

Parlando con i suoi coinquilini, Lulù ha raccontato un brutto episodio di cui è stata protagonista quando era solo una bambina.

La giovane ha spiegato che si trovava bene in classe con i suoi amici, perché non vedeva distinzioni. In seconda elementare, però, è arrivato un bambino che ha iniziato a chiamarla con la parola neg.... A quanto pare, Lulù ha avuto problemi di razzismo anche quando frequentava le medie.

Lulù ha riferito che tutte le sue compagne di classe avevano i primi amori mentre lei veniva sempre scartata: "A Roma c'era una mentalità brutta". La diretta interessata ha sostenuto per anni è stata offesa con epiteti razzisti.