Tommaso Eletti è uno dei concorrenti più chiacchierati del Grande Fratello Vip 6. In seguito alle dichiarazioni rilasciate dal 21enne in merito alla partecipazione a Temptation Island, l’ex protagonista Stefano Sirena ha deciso di replicare. Secondo l’ex fidanzato di Manuela Carriero, il “vippone” continua a dimostrarsi una persona immatura.

La versione di Tommaso

Parlando con alcuni coinquilini, Tommaso Eletti ha espresso un giudizio negativo sulla partecipazione a Temptation Island. Il 21enne ha sostenuto che la relazione con Valentina era malata.

Tuttavia, non serviva partecipare al docu-reality di Canale 5 per risolvere i problemi. A detta del “vippone”, partecipare a Temptation e pensare di risolvere i problemi in quel programma è una cosa da stupidi. Inoltre, Eletti ha sostenuto che, accettando di partecipare al docureality condotto da Bisciglia, si è solo rovinato la reputazione.

La stoccata di Sirena

Tramite il suo profilo Instagram, Stefano Sirena ha deciso di lanciare una stoccata a Tommaso Eletti. Il diretto interessato ha precisato di aver sempre glissato le domande dei fan riguardanti il 21enne. Questa volta, però, Stefano non poteva restare in silenzio nel sentire un giudizio negativo su Temptation Island: “Lui non ha saputo cogliere il senso del programma”.

A detta dell’ex di Manuela Carriero, Tommaso non è stato in grado di mettersi in gioco visto che, dopo soli cinque giorni, ha lasciato il docu-reality. Successivamente, Stefano si è scagliato contro il 21enne: “Continua a mostrarsi immaturo e privo di contenuti”. Infine, il diretto interessato ha sostenuto che Tommaso dimostra tutta la sua età anagrafica.

Tommaso Eletti e Stefano Sirena hanno partecipato alla stessa edizione di Temptation Island: il 21enne era impegnato con Valentina mentre il secondo era fidanzato con Manuela Carriero.

Eletti torna sulla relazione con Valentina

Oltre a parlare di Temptation Island, Tommaso Eletti ha menzionato anche la storia naufragata con Valentina Nulli Augusti.

Scendendo nel dettaglio, il 21enne ha dichiarato di aver sempre avuto rapporti intimi non protetti con la sua ex. Il motivo? La coppia non aveva alcun problema se fosse arrivato un bambino. Parlando di Valentina, Tommaso ha dichiarato che Valentina è stata la sua prima storia d’amore importante. Tuttavia, la 39enne, in alcune situazioni, ha giocato un ruolo materno. In merito all’eccessiva gelosia, il 21enne ha fatto sapere di aver esagerato. Al tempo stesso, però, ha dato delle colpe anche a Valentina: quest’ultima, in varie occasioni, gli avrebbe mentito sugli orari, scatenando la sua gelosia.

In seguito alle dichiarazioni di Tommaso, Valentina ha rotto il silenzio: “Ogni azione corrisponde ad una reazione”.