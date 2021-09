L'appuntamento con la soap opera Love is in the air prosegue con successo su Canale 5. Eda e Serkan, settimana dopo settimana, conquistano sempre più il gradimento degli spettatori e molti colpi di scena ci saranno anche nel corso delle prossime puntate previste sempre nel daytime della rete ammiraglia Mediaset. Eppure, in patria, alcune scene bollenti tra Eda e Serkan, hanno scatenato accese polemiche al punto che la soap è stata multata.

Polemiche su Love is in the air

Nel dettaglio, in tutte le soap turche che sono andate in onda fino a questo momento, nessuna coppia si era lasciata andare alla passione prima del matrimonio.

E' questo il caso di Can e Sanem, la coppia protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno, che ha avuto modo di unirsi fisicamente solo dopo aver pronunciato il fatidico sì finale, dopo mille peripezie.

Situazione diversa, invece, per Eda e Serkan, visto che i due protagonisti della nuova soap turca del primo pomeriggio di Canale 5, si sono lasciati andare più volte alla passione, al punto che il giovane architetto è arrivato a sospettare che la sua fidanzata potesse essere anche in dolce attesa.

Eda e Serkan cedono alla passione: le trame di Love is in the air

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni turche delle nuove puntate che presto andranno in onda anche su Canale 5, rivelano che ci saranno delle nuove scene di passione tra i due protagonisti (che sono fidanzati anche nella vita reale!).

Eda, infatti, deciderà di andare contro la volontà di sua nonna e chiederà ufficialmente a Serkan di sposarla. Una proposta che verrà accettata subito dal giovane architetto, il quale organizzerà tutto nei dettagli.

Ovviamente, prima di arrivare al fatidico sì finale, non mancheranno i colpi di scena e gli imprevisti ma ci sarà spazio anche per la passione travolgente tra i due innamorati.

Eda e Serkan, infatti, si lasceranno andare ad un bagno di coppia della jacuzzi e successivamente si concederanno anche una doccia intima, con tanto di vetri appannati.

La soap Love is in the air è stata multata in Turchia

Un chiaro riferimento del fatto che i due si siano lasciati andare alla passione travolgente. Ed è stata propria la scena all'interno della jacuzzi che ha scatenato accese polemiche in Turchia.

Il consiglio supremo della radio e della televisione ha giudicato troppo erotica la scena tra Eda e Serkan all'interno della vasca, al punto che la soap opera è stata multata salatamente.

In Italia, però, non ci saranno problemi da questo punto di vista dato che di scene bollenti se ne vedono già a "dismisura" in svariate soap e serie televisiva in onda sia in daytime che in prime time.