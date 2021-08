Importanti colpi di scena terranno col fiato sospeso i telespettatori di Love is in the air durante le puntate trasmesse a breve su Canale 5. Gli spoiler provenienti dalla Turchia annunciano che Serkan Bolat non esiterà a licenziare Balca Kocak dall'Art Life dopo aver appreso del suo coinvolgimento nel rapimento di Eda Yildiz.

Anticipazioni Love is in the air: Balca si allea con Semiha

Le anticipazioni di Love is in the air sulle puntate in onda a breve in televisione annunciano che i piani di Balca verranno a galla con conseguenze inaspettate.

Tutto inizierà con esattezza quando la donna si convincerà che l'uomo della sua vita ha le iniziali s e b.

Per questo motivo, la Pr inizierà a fare la corte a Serkan dopo essere stata assunta all'Art Life al posto di Selin. Purtroppo l'architetto non si renderà conto del piano di Kocak, in quanto preso a riacquistare la fiducia di Eda dopo i problemi sorti con la scoperta dei responsabili della morte dei suoi genitori.

Balca non esiterà ad allearsi con Semiha, intenzionata a mettere i bastoni tra le ruote tra Serkan e Eda. Fortunatamente la strategia delle due complici non andrà in porto, tanto che la Yildiz e Bolat decideranno di sposarsi.

Eda viene rapita dagli scagnozzi del principe Seymen

Durante i nuovi appuntamenti di Love is in the air, Semiha fingerà di essere d'accordo allo sposalizio tra sua nipote e il figlio di Alptekin.

Per questo motivo, l'anziana organizzerà un addio al celibato, chiamato la Notte dell'Henné con protagonista assoluta Eda. Balca si farà invitare dalla fioraia all'evento per osservare il suo comportamento e quello delle sue amiche, ma poi commetterà un grosso errore.

Le invitate, infatti, si addormenteranno dopo aver bevuto un cocktail avvelenato con del potente sonnifero.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Gli scagnozzi del principe Seymen, a questo punto, approfitteranno del momento per rapire Eda, di cui è completamente innamorato. Qui, Balca non impedirà il rapimento della Yildiz, nonostante non abbia ingerito la bevanda contaminata. Un sequestro che fortunatamente durerà poco visto che Serkan riuscirà a trarre in salvo la fidanzata.

Serkan caccia Kocak dall'Art Life

Il giorno dopo tutti si domanderanno chi possa avere aiutato il principe Seymen nel rapimento.

Melo inizierà a sospettare di Balca, visto che scoprirà che la pr non aveva ingerito il cocktail adulterato, tanto da capire che aveva solo finto di addormentarsi.

Comunque non saranno Melo e Leyla a smascherare la Kocak, ma dei video di sorveglianza del locale, teatro della cerimonia della Notte dell'Hennè. Per questo motivo, Serkan deciderà di affrontare a muso duro Balca, annunciandole l'immediato licenziamento dall'Art Life, sebbene non la accusi di aver messo del sonnifero nel cocktail preparato da Ayfer.