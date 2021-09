La soap opera Love is in the air al momento prosegue la sua messa in onda in Italia.

Nel corso della puntata che verrà trasmessa su Canale 5 il 16 settembre 2021, dopo Serkan Bolat (Kerem Bürsin), anche il padre Alptekin (Ahmet Somers) farà i conti con la giustizia: il fidanzato di Eda Yildiz (Hande Erçel) quando saprà che il suo genitore si trova in prigione crederà che sia vittima di un complotto.

La giovane studentessa invece, seppur con molta fatica, chiuderà la propria relazione sentimentale con l’architetto a causa delle continue minacce della nonna paterna Semiha Yıldırım (Ayşegül İşsever).

Anticipazioni Love is in the air, del 16 settembre: Serkan crede che suo padre Alptekin sia vittima di un complotto

Gli spoiler dell’episodio in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset giovedì 16 settembre 2021, raccontano che Serkan apprenderà tramite il suo fidato amico Engin (Anıl İlter) che suo padre Alptekin è stato arrestato alle Bahamas, con l’accusa di aver nascosto denaro falso in una valigia: il ricco architetto sin da subito avrà il presentimento che potrebbe trattarsi di una trappola architettata alla perfezione.

Intanto Semiha riuscirà finalmente a raggiungere il suo obiettivo, visto che sua nipote Eda dopo aver esternato la propria rabbia si deciderà a mettere la parola fine alla sua storia d’amore con Serkan: per riuscire nel proprio intento l’anziana donna farà vedere alla giovane studentessa degli articoli di giornale non ancora pubblicati in cui si parlerà di quanto accaduto al signor Alptekin, facendole intendere che ci sia il suo zampino.

Eda lascia Bolat, Ayfer e Aydan si scontrano a causa dello chef Alexander

Successivamente il signor Melih - soddisfatto del progetto per la costruzione del suo nuovo appartamento - inviterà Eda, Serkan e Semiha nel suo hotel: la giovane studentessa approfitterà dell’occasione per lasciare l’architetto facendogli credere che tra loro non potrà esserci alcun futuro.

Appena Melih rimarrà da solo non sfuggirà un dettaglio ai telespettatori, ovvero la presenza di un dipinto che avrà come protagonisti lui ed Esma, una donna somigliante a Eda.

Ayfer (Evrim Doğan) e Aydan (Neslihan Yeldan) invece non appena si recheranno allo stesso appuntamento di Alexander (Hakan Karahan) diventeranno delle rivali in amore: in particolare le due donne si daranno da fare per conquistare l’affascinante chef, il quale si comporterà allo stesso modo con entrambe.