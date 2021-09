Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana 'Il Paradiso delle Signore', ambientata in un immaginario centro commerciale della Milano degli anni 50' e 60'. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 13 al 17 settembre 2021, tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 14:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla fondazione del Paradiso market, sulla creazione dell'ultima collezione di Gabriella, sul ritorno di Tina, sull'insistenza di Adelaide nel cercare di separare Ludovica e Marcello e sulla morte di Ravasi.

Gabriella incontra Tina

Le anticipazioni de 'Il paradiso delle signore' ci segnalano che Vittorio cercherà di archiviare velocemente il suo matrimonio con Marta, occupandosi della formazione della redazione del Paradiso market, la rivista di cui è editore Umberto Guarneri. Nel frattempo, Gabriella si preparerà a disegnare la sua ultima collezione per il Paradiso, per poi dare il bentornato a Tina. Vittorio assumerà al negozio un suo vecchio amico nel ruolo di creativo, Roberto Landi, il quale, molto presto, attirerà le attenzioni delle Veneri. La modella Ines farà delle avances a Vittorio, ma quest'ultimo le rifiuterà perché non ancora pronto ad avere una relazione. Gloria confiderà ad Armando di essere ancora sentimentalmente legata al suo ex marito Ezio che è anche il padre di sua figlia Stefania.

Giuseppe mente alla sua famiglia

Adelaide consiglierà a Ludovica di allontanarsi da Marcello perché secondo lei è troppo povero per stare con la vicepresidentessa del Circolo. Nonostante ciò, la giovane non si lascerà intimidire dalla sua rivale e deciderà di chiedere a Marcello di accompagnarla al prossimo ricevimento. Saputo ciò, Adelaide si presenterà nella caffetteria del Barbieri per chiedergli di lasciare la sua fidanzata.

Alla fine, l'attenzione della contessa verrà distratta dal ritrovamento del corpo senza vita di Achille Ravasi. Dopo l'arrivo inaspettato di Tina, la famiglia Amato potrà finalmente riunirsi dopo tanto tempo. Agnese approfitterà dell'occasione per presentare alla figlia il suo nuovo compagno Armando, che sarà molto felice di conoscerla.

Vittorio chiederà con successo a Tina di scattare alcune foto per la nuova rivista del negozio, decidendo alla fine di proporle come copertina del primo numero del Paradiso market. Roberto accetterà di vedere di nascosto Anna Imbriani perché la giovane sembra avere bisogno del suo aiuto. Tina sarà restia nel raccontare alla sua famiglia cosa sta succedendo nel suo matrimonio e nel suo lavoro. Salvatore scoprirà che Anna lavora al circolo e rimarrà molto colpito da lei. Giuseppe continuerà a nascondere alla sua famiglia di avere un figlio segreto in Germania, nato al di fuori del matrimonio.