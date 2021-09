Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:45 su Rai 3. Le anticipazioni della puntata che sarà trasmessa il 23 settembre rivelano nuovi colpi di scena.

Adele dovrà fare i conti con i terribili sospetti che inizia a nutrire nei confronti di Mauro. La donna non è certa che Buonocore sia estraneo all'aggressione di sua figlia. Roberto intanto - approfittando di un imprevisto - farà di tutto per riconquistare Marina.

Serena dovrà fare i conti con un'amara scoperta: si renderà conto che, sebbene sia partita per Tenerife, Viviana continua ad avere una certa influenza su Filippo.

Un posto al sole, spoiler 23 settembre: Adele inizia a sospettare di Mauro

Le anticipazioni dell'episodio di Upas che andrà in onda il prossimo 23 settembre rivelano che le indagini di Niko e Franco apriranno nuove piste. Pertanto Adele sarà costretta ad aprire gli occhi sul conto di Mauro, il suo nuovo compagno. A questo punto la donna inizierà ad avere degli inquietanti sospetti riguardo a Buonocore.

Pur non avendone la certezza, la donna crederà che l'infermiere possa entrarci qualcosa con l'aggressione di sua figlia. Adele sarà molto combattuta sull'ipotesi di raccontare o meno i dettagli del suo rapporto con Buonocore, e soprattutto se rivelare che l'uomo non godeva della stima di Susanna.

Anticipazioni 23 settembre: Roberta cerca di riavvicinarsi a Marina

Tralasciando le vicende legate all'aggressione di Susanna, nella puntata di Upas in onda il 23 settembre sarà dato spazio anche al rapporto burrascoso fra Marina e Roberto.

A quanto pare Ferri non ha mai dimenticato la signora Giordano e soprattutto non gli è mai andato a genio il suo matrimonio con Fabrizio Rosato: Roberto non ha mai nascosto di non avere stima per Rosato e di non ritenerlo all'altezza della sua ex.

Pertanto approfitterà di un piccolo imprevisto per cercare di guadagnare terreno con la sua storica compagna.

Upas, puntata 23/9: un'amara consapevolezza per Serena

Nell'episodio che andrà in onda giovedì 23 settembre si parlerà anche delle vicende riguardanti la vita sentimentale di Filippo. L'uomo fa ancora molta fatica a riconoscere Serena come sua compagna di vita.

Contrariamente sembra essere in grande sintonia con Viviana. Difatti, nonostante la partenza della ragazza per Tenerife, i due continuano a sentirsi molto spesso.

Pertanto Serena si renderà conto che, malgrado la lontananza di Viviana, suo marito continua a subirne il fascino. Insomma, il rapporto fra Cirillo e Sartori sarà sempre più compromesso nonostante l'imminente nascita della loro secondogenita.