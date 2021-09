Kerem Bursin, alias Serkan della soap opera Love is in the air, si racconta in esclusiva a Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin che tornerà in onda questo sabato pomeriggio, alle ore 16:30 circa su Canale 5. Un'intervista decisamente molto attesa dal pubblico televisivo, durante la quale avrà modo di parlare per la prima volta in Italia anche della sua relazione con l'attrice Hande Ercel, alias la protagonista Eda nella seguitissima soap opera in onda sulla rete ammiraglia del Biscione.

La verità dell’attore di Serkan di Love is in the air sulla storia d’amore con Hande

L'amore tra Eda e Serkan, quindi, non è solo televisivo dato che i due rappresentano una vera coppia anche nella vita reale. Kerem, nel corso della lunga intervista concessa al programma del weekend condotto da Silvia Toffanin, ha ammesso che il loro amore è sbocciato dopo un po' e quindi non è stata una cosa immediata.

"Se nascondi qualcosa non stai vivendo totalmente", ha ammesso l'attore di Serkan della soap Love is in the air, aggiungendo poi di voler vivere liberamente la sua vita con la persona che ha scelto e con la quale vuole proseguire il suo percorso.

"La scintilla tra noi è scoccata dopo un po'", ha ammesso ancora l'attore raccontando gli inizi della loro relazione sentimentale, nata sul set della fortunata soap che proprio in queste settimane ha chiuso i battenti in patria con l'ultima puntata della seconda stagione.

‘Una persona eccezionale’, svela Kerem Bursin su Hande Ercel

Kerem ha svelato che, inizialmente, erano solo amici e si rispettavano. Col passare del tempo, però, complici le tante ore trascorse insieme sul set della soap, qualcosa è cambiato. L'attore di Serkan ha ammesso di aver iniziato a guardare Hande Ercel in maniera diversa, rendendosi conto che ormai non era più una semplice amica.

"È bellissima ed è una persona eccezionale", ha dichiarato l'attore parlando della sua fidanzata. Un'intervista decisamente da non perdere quella che vede protagonista l'attore di Serkan nella trasmissione Verissimo, in onda questo sabato pomeriggio su Canale 5.

I nuovi ospiti di Verissimo del 25 e 26 settembre 2021: arriva anche Diletta Leotta

Il talk show condotto da Silvia Toffanin questa settimana potrà contare anche sulla presenza in studio di Diletta Leotta. La conduttrice sportiva, dopo la fine della sua relazione con Can Yaman (un altro divo turco lanciato sempre dalle soap pomeridiane in onda su Canale 5), si racconterà in un'intervista a tutto tondo tra carriera e vita privata.

E poi ancora l'appuntamento con Verissimo è confermato anche questa domenica pomeriggio: tra gli ospiti del programma ci sarà il cantante Al Bano ma anche Sonia Bruganelli, opinionista del Grande Fratello Vip 6.