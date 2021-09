Kerem Bursin, l'attore protagonista della soap Tv di successo di Canale 5 Love is in the air è volato in queste ore in Italia. L'attore turco che interpreta l'affascinante Serkan Bolat, sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo in una puntata che andrà in onda molto probabilmente tra qualche settimana.

Kerem Bursin, il Serkan di Love is in the air ospite a Verissimo

Kerem Bursin, alias Serkan Bolat di Love is in the Air, è in queste ore in Italia per registrare l'intervista a Verissimo. Ospitata che i telespettatori di Canale 5 vedranno presumibilmente ad autunno inoltrato.

Secondo indiscrezioni infatti, Silvia Toffanin e la sua squadra non manderanno in onda subito la chiacchierata con l'attore turco, ma si terranno questo asso nella manica per le settimane a venire. Quindi per i tantissimi fan di Kerem Bursin ci sarà da aspettare. Come successo lo scorso anno per Can Yaman e Demet Ozdemir, protagonisti di Daydreamer, anche per il Serkan di Love is in the air la conduttrice cercherà di indagare sul suo passato e sulla sua vita sentimentale.

Kerem Bursin annuncia su Instagram il suo arrivo in Italia

In realtà, l'attore è molto attivo su Instagram, dove tiene costantemente aggiornati i suoi fan. Non è un mistero il fatto che Kerem Bursin sia fidanzato proprio con la sua collega di set Hande Erçel, che in Love is in the air interpreta Eda.

Un amore che dalla finzione del set si è spostato nella realtà e che, come prevedibile, sta facendo sognare i loro moltissimi seguaci. Bello, affascinante e dotato di un magnetismo fuori dal comune, Kerem Bursin è l’uomo del momento, grazie al successo della Serie TV che, dall'inizio dell'estate, viene trasmessa su Canale 5.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per lui quindi, un successo non solo in patria ma anche in Italia. È stato proprio l'attore, attraverso una Instagram Stories, ad anticipare il suo arrivo in Italia. Dall'immagine pubblicata sui social, lo si vede a bordo di un aereo con tanto di bandierina tricolore.

Il post ha mandato in visibilio i fan italiani, tanto che l'hashtag

Kerem Bursin: la popolarità esplosa grazie al ruolo di Serkan

Nell'attesa di vederlo prossimamente in onda nel salotto di Silvia Toffanin, di lui si sanno sì molte cose, ma molte sono ancora da scoprire. Sarà compito della padrona di casa di Verissimo, riuscire a sapere qualcosa in più di lui, compresi i suoi progetti futuri. Al momento si sa che il Serkan Bolat di Love is in the air ha vissuto per molto tempo negli Usa, a causa del lavoro del padre. Qui ha avuto modo di approfondire una delle sue grandi passioni, la recitazione. Sin dalle sue prime esperienze teatrali, Kerem Bersin ha capito che quella era la sua strada tanto da perfezionarsi poi a Los Angeles, dando il via alla sua carriera d'attore.

L'attore ha spaziato in questi anni dal cinema alla televisione. Il grande successo per lui è arrivato proprio con il ruolo di Serkan Bolat in Love is in the air, che in Turchia è conosciuta come Sen Çal Kapımı. Per lui una popolarità sempre più in crescita e che potrebbe aprirgli altre opportunità.