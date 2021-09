Marcello Messina è un nuovo cavaliere del dating show di Canale 5 Uomini e donne. Il suo ingresso non è certo passato inosservato e, dopo le prime registrazioni, si è subito messo in gioco per incontrare l'anima gemella.

Sin da subito i suoi occhi si sono posati su una delle protagoniste del parterre femminile del programma: Ida Platano. Con quest'ultima la conoscenza ha preso una piega decisamente interessante.

Marcello interessato a Roberta

L'agente immobiliare sa bene cosa vuole e ha una storia interessante da raccontare. Da casa seguiva saltuariamente la trasmissione di Maria De Filippi.

Ma quel poco gli è bastato per portarlo a scrivere al programma e mettersi in gioco.

Intervistato dal magazine dedicato alla trasmissione ha svelato che in passato era stato molto colpito da Roberta Di Padua. Ma al contempo aveva anche seguito la storia d'amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Ma solo ora che la sta conoscendo personalmente si sta facendo una reale idea di chi è Ida veramente. Sempre a Uomini e Donne magazine Marcello ha riferito di essere rimasto alquanto perplesso davanti alle continue liti avvenute in passato tra la haistylist e Riccardo.

UeD, le liti in studio

Discussioni infinite che avvenivano in studio per questioni che avvenivano all'esterno e che inizialmente apparivano facilmente superabili.

Marcello non è una persona che dà giudizi su ciò che non vive in prima persona. Non gli piace metter bocca sulle storie altrui. Ed è per questo che anche in puntata solitamente non interviene mai nelle dinamiche che riguardano le altre coppie o persone.

Dalla televisione non era rimasto così affascinato dall'amica di Gemma Galgani.

Inizialmente gli era sembrata una donna più remissiva e poco grintosa. Si sbagliava. Ida Platano ha sfoderato tutto il suo carattere e dimostrato di essere una vera leonessa.

La donna ideale di Messina

Da un punto di vista estetico Ida rappresenta proprio il suo ideale di donna. Il prototipo della donna mediterranea è quello che ha sempre inseguito e Ida sintetizza proprio questo tipo di donna.

Capelli lunghi e scuri, occhi profondi sembrano attirare molto l'attenzione e l'interesse del cavaliere di Uomini e Donne. A proposito di occhi Messina ha dichiarato a Uomini e Donne magazine che inizialmente con Ida c'è stato un gioco di sguardi.

Una cosa che ha attirato sin da subito la sua attenzione. Conoscendola meglio è rimasto colpito dal sorriso di Ida Platano. In aggiunta anche la semplicità dei suoi modi di fare così come la sua indipendenza.

Come procederà la loro conoscenza? Ida riuscirà a voltare pagina e dimenticare per sempre la sua storia d'amore con Riccardo?