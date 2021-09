Prosegue l'appuntamento con la soap opera Love is in the air e le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda dal 20 al 24 settembre in prima visione assoluta, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis sul rapporto tra Eda e Serkan: i due, infatti, riusciranno finalmente a dichiararsi tutto il loro amore al punto da decidere di organizzare anche il fatidico matrimonio.

Tra Eda e Serkan si riaccende la passione: trame Love is in the air al 24 settembre

Nel dettaglio, le trame delle nuove puntate di Love is in the air, che saranno trasmesse fino al 24 settembre, rivelano che tra Eda e Serkan nascerà una profonda e forte gelosia, dettata dal fatto che i due trascorreranno una cena all'interno dello stesso ristorante, ma con partner diversi.

Alla fine, però, i due riusciranno a ritrovare la complicità di una volta: tra Eda e Serkan si riaccenderà la fiamma della passione e trascorreranno una notte di grandi emozioni.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le trame di Love is in the air rivelano che Serkan sarà in procinto di partire per Parigi per motivi di lavoro.

Eda chiede ufficialmente a Serkan di sposarla

Poco prima del decollo, però, ci sarà un evento del tutto imprevisto. Eda contrariamente alle richieste di sua nonna, deciderà di presentarsi sul volo del suo amato diretto a Parigi e dopo aver preso il posto dell'hostess, spiazzerà tutti con una proposta inaspettata.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Love is in the air, in programma dal 20 al 24 settembre, rivelano che la donna chiederà ufficialmente a Serkan di sposarla e quindi di unirsi in matrimonio.

Una proposta che non farà altro che unire ancora di più la coppia, la quale poi si ritroverà insieme nell'ufficio dell'architetto, pronti ad affrontare i preparativi del grande atteso giorno.

Ma le sorprese non sono finite qui, perché le trame della soap opera rivelano che ci sarà anche il ritorno di Piril. Tutti credevano fosse stata rapita: il padre aveva ordinato ai suoi uomini di prelevarla.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le nozze di Eda e Serkan saranno ostacolate? Trame Love is in the air 20-24 settembre

Intanto Serkan, dopo la proposta di nozze da parte di Eda, deciderà a sua volta di spiazzare la donna e di organizzare una sorpresa romantica.

L'architetto, quindi, la porterà all'interno di un locale e dopo aver suonato al pianoforte per lei, ecco che a sua volta deciderà di farle la sua proposta di matrimonio ufficiale.

I due, quindi, saranno sempre più decisi e convinti della scelta fatta e del loro sogno di convolare a nozze.

Ma Aydan e Ayfer non saranno per nulla entusiasti di questo matrimonio e si opporranno alla notizia delle nozze tra Eda e Serkan. Cosa succederà a questo punto? Il matrimonio verrà celebrato lo stesso oppure no? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate della soap Love is in the air.