Nella puntata numero 12 di Aşk Mantık İntikam, dopo che Ozan ha rivelato di essere stato sposato con Esra, a Çağla verrà qualche dubbio in merito alle sue nozze imminenti con il ragazzo. Intanto Ozan non vorrà proprio sposarsi e una rivelazione di Zeynep potrebbe, definitivamente, cambiare le carte in tavola.

La puntata va in onda questo venerdì 10 settembre su Fox Türkiye.

La rivelazione di Ozan

Nel finale della puntata 11 di Aşk Mantık İntikam, Esra ha scoperto da Zeynep che Ozan le ha sentite chiacchierare mentre discutevano della sua voglia di vendetta, quando lei ha ritrovato il suo ex marito e ha iniziato a lavorare nella sua azienda.

Esra ha cercato di parlare subito con Ozan per risolvere il misundestanding, visto che entrambi si trovavano a cena a casa degli Yılmaz. Gli ha detto che sa che è ancora innamorato di lei, che non può fingere davanti all'evidenza e soprattutto che non può prendere in giro Çağla.

Ozan ha preso alla lettera queste parole, così davanti alla fidanzata, Çınar e il signor Arif ha ammesso che Esra è la sua ex moglie. Tutti saranno sconvolti della cosa, inclusa Hande, la madre dei gemelli. Questa cosa porterà dei cambiamenti al matrimonio tra Ozan e Çağla?

Zeynep racconta a Ozan una verità su Esra

Intanto nella puntata numero 12 di Aşk Mantık İntikam, i gemelli Yılmaz avranno molti dubbi dopo la rivelazione di Ozan, anche se per Çağla ormai il suo fidanzato si è separato da tanto tempo, quindi non dovrebbero esserci problemi con il matrimonio.

La madre Hande la incoraggerà e la inviterà a lottare per non perdere il suo Ozan. Anche Çınar avrà gli stessi dubbi in merito a Esra, solo che quando le chiederà se prova ancora qualcosa per il suo ex, la ragazza risponderà di sì. Intanto quest'ultima sarà molto arrabbiata con Ozan per la rivelazione fatta davanti agli Yılmaz.

Nonostante tutto arriverà il giorno delle nozze. Ozan sarà molto pensieroso, non riuscirà proprio a dimenticare il suo amore per Esra e non avrà la minima intenzione di sposarsi. Ad attenderlo, però, ci sarà una sorpresa: nel luogo in cui si celebrerà il matrimonio lo raggiungerà Zeynep, in quanto gli dovrà dire qualcosa d'importante che riguarda Esra, successa prima della loro separazione.

Dopo tale rivelazione, Ozan deciderà d'incontrare la sua ex e le chiederà se prima della loro separazione lei ha perso il loro bambino.

Çağla e Ozan insieme sull'altare

Intanto arriverà il momento della celebrazione del matrimonio e Ozan salirà sull'altare insieme a Çağla. Quando le verrà chiesto "accetti Ozan Korfalı come tuo sposo", la ragazza risponderà di sì, ma per Ozan sarà lo stesso?

L'appuntamento con Aşk Mantık İntikam è per venerdì 10 settembre su Fox Türkiye.