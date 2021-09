I concorrenti del Grande Fratello Vip 6 sono 22, ma non entreranno tutti lo stesso giorno nella casa. Come è già capitato nel recente passato, il cast sarà "spalmato" nei primi due appuntamenti in diretta, previsti per lunedì 13 e venerdì 17 settembre. A partecipare alla serata d'esordio del reality-show, saranno sicuramente Soleil Sorge, Alex Belli, Ainett Stephens e tutti i personaggi famosi che sono in isolamento in un albergo dal giorno 6 di questo mese.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Mancano pochissimi giorni all'inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip, la sesta di quelle che sono andate in onda su Canale 5.

Tra le anticipazioni che sono trapelate sulla prima puntata del 13 settembre, spiccano quelle sui personaggi famosi che cominceranno l'avventura.

Non tutti e 22 i concorrenti del cast varcheranno la soglia della porta rossa dopo il weekend: lunedì prossimo, infatti, solo un gruppo di vipponi esordirà tra le mura di Cinecittà.

Guardando i profili Instagram dei protagonisti del reality-show, si scopre che solamente alcuni stanno affrontando il periodo di quarantena che precede l'ingresso nella casa. Per evitare un contagio da Covid-19, infatti, i futuri inquilini vivono isolati in una stanza d'albergo per una settimana e vengono sottoposti a tamponi di controllo ogni due giorni.

Terminata questa "reclusione" (e dopo che tutti le verifiche mediche hanno avuto esito negativo), le celebrità possono iniziare quella nell'abitazione più spiata d'Italia.

Chi entra in gioco all'inizio del Grande Fratello Vip

I personaggi famosi che sono in isolamento dal 6 settembre (ovvero da quando mancava una settimana all'inizio del Grande Fratello Vip 6), sono quelli che entreranno in gioco a partire dalla prima puntata di lunedì 13.

Soleil Sorge, Alex Belli, Ainett Stephens, Francesca Cipriani, Katia Ricciarelli, Amedeo Goria, Carmen Russo e Manila Nazzaro, parteciperanno sicuramente alla diretta d'esordio della sesta edizione del reality-show, quella in cui sarà ufficializzato il primo gruppo di concorrenti del nuovo cast.

Fino a ieri, invece, celebrità come Sophie Codegoni, Andrea Casalino, Jo Squillo e Samy Youssef hanno pubblicato foto e video della loro vita di sempre, quindi si deduce che la loro avventura comincerà venerdì 17 (il periodo di quarantena dovrebbe avere inizio oggi, 10 settembre, cioè sette giorni prima della messa in onda dell'appuntamento in tv).

Spoilerata parte della casa del Grande Fratello Vip

Un'altra anticipazione che è stata data sulla prima puntata del GF Vip 6, è arrivata probabilmente in modo inconsapevole sul web. Nel tardo pomeriggio di giovedì 9 settembre, infatti, su Mediaset Play sono state trasmesse alcune immagini in diretta dalla casa che da lunedì prossimo accoglierà i nuovi concorrenti.

Per qualche minuto, i curiosi hanno potuto ammirare le novità che sono state apportate all'abitazione di Cinecittà, la maggior parte delle quali per agevolare la presenza di Manuel Bortuzzo, in sedia a rotelle dopo un increscioso episodio nel quale è stato coinvolto pochi anni fa.

Il salone della casa della sesta edizione del reality-show, ad esempio, è stato ingrandito, mentre la cucina è stata spostata tra la veranda e il giardino.

Chi vorrà fare la doccia, infatti, quest'anno potrà assistere da vicino ai preparativi di cene o pranzi dei compagni d'avventura.

Le camere da letto, invece, sono pressoché identiche a quelle della passata stagione se non nei colori: una stanza che pochi mesi fa era blu, è stata rinnovata sulle tinte dell'arancione e del verde.