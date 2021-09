Innumerevoli colpi di scena accadranno nel corso delle puntate di Love is in the air trasmesse dal 13 al 17 settembre su Canale 5. Le trame della soap opera raccontano che Eda Yildiz cederà al ricatto di sua nonna Semiha. Serkan Bolat, invece, rifiuterà le avance di Balca Kocak.

Anticipazioni Love is in the air dal 13 settembre: Eda si piega al ricatto di Semiha

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti le puntate in onda da lunedì 13 a venerdì 17 settembre in tv raccontano che Ayfer e Aydan rimarranno favorevolmente colpite dal fascino dello chef Alexander e dai piatti che ha preparato in occasione dell'ultimo dell'anno.

Balca, invece, fingerà che un ladro si sia introdotto in casa sua, obbligando Serkan a correre da lei. Dopodiché, Bolat raggiungerà Eda per celebrare il 31 dicembre, se due agenti non irrompessero nel salone delle feste per chiedere all'architetto di seguirli in commissariato. Eda, a questo punto, si piegherà al ricatto di Semiha pur di liberare il suo fidanzato. Alla fine, quest'ultimo ritornerà in libertà mentre i sospetti sulla colpevolezza sulla nonna della fioraia si affievoliranno ma non del tutto.

Serkan si rifiuta di far colazione con Balca

Nelle puntate 13-17 settembre di Love is in the air, Balca chiederà a Serkan di fare colazione. Ma ecco che Bolat preferirà raggiungere Eda, se non trovasse Ayfer ad attenderlo.

Qui, quest'ultima lo inviterà ad allontanarsi per sempre dalla nipote.

Più tardi, la donna e lo chef Alexander appariranno sempre più complici. Anche Aydan sembrerà molto presa dal galante chef, che inviterà entrambe a cena.

Semiha, invece, prometterà ad Eda di risollevare le finanze dell'Art Life dopo la reputazione macchiata per colpa dell'arresto di Serkan.

Per questo motivo, l'anziana procurerà allo studio un cliente prestigioso di nome Melih. Eda, a questo punto, dovrà trovare il coraggio di lasciare Bolat come promesso alla nonna.

Bolat scopre che Alptekin è stato arrestato

Piril andrà nel panico quando Engin verrà assunta nella team. Serkan, invece, scoprirà che Alptekin è stato accusato di spaccio di banconote false alle Bahmans e per questo arrestato.

Tuttavia, l'architetto crederà nella assoluta buona fede del padre mentre Semiha continuerà nel suo piano di pressione su Eda affinché lasci Bolat.

Melih, intanto, rimarrà molto entusiasta dal progetto, tanto da invitare Serkan, Eda e Semiha al suo hotel per festeggiare. Sarà proprio in questa occasione che la Yildiz lascerà Bolat.

Ayfer e Aydan, invece, si dichiareranno guerra per conquistare il cuore di Alexander. Infine, Eda passerà al contrattacco dopo aver compreso che sua nonna ha intenzione di infangare la reputazione di Serkan grazie alla pubblicazione di alcuni documenti top secret.