La nascita di un nuovo amore sarà al centro delle nuove puntate di Love is in the air trasmesse nelle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5. Le trame turche dello sceneggiato narrano che anche Ayfer si innamorerà dopo sua nipote Eda Yildiz (Hande Ercel). In particolare, la donna inizierà una storia segreta con lo chef Alexander Zucco.

Anticipazioni Love is in the air: Ayfer inizia a lavorare con Alexander

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti le prossime puntate previste in prima visione tv annunciano che una nuova relazione emozionerà i telespettatori italiani.

Tutto inizierà con precisione quando Aydan cercherà di rifarsi una vita dopo il divorzio da Alptekin come Ayfer (Evrim Dogan) pronta a rimettersi in gioco. Purtroppo entrambe metteranno gli occhi addosso su Alexander (Hakan Karahan), tanto da farsi i dispetti per cercare di stare sole con lui. Ma lo chef non apparirà realmente preso da nessuna delle due rivali, comportandosi solo da amico con loro.

Tuttavia, Zucco chiederà ad Ayfer di lavorare nel suo ristorante tre sere a settimana dopo aver notato la sua bravura ai fornelli in occasione della festa di fidanzamento tra la fioraia e Serkan (Kerem Bursin). In questo modo, la zia di Eda e lo chef continueranno a frequentarsi durante i due mesi seguiti all'incidente aereo di Bolat.

Lo chef e la zia di Eda diventano una coppia

Nel corso delle nuove puntate di Love is in the air, i fan scopriranno che Ayfer e Alexander sono diventati una coppia grazie al salto temporale di due mesi.

Al corrente della relazione segreta ci sarà solo Deniz Sarachan, l'amico del cuore di Eda. Tuttavia, la nuova coppia inizierà ad avere dei vivaci scambi di opinione sulla possibilità di rendere pubblica la loro storia.

Da un lato, la zia di Eda continuerà a insistere a voler vedersi di nascosto, mentre lo chef vorrà rivelare a tutti quanti i sentimenti che prova nei suoi confronti.

Screzi che porteranno una persona a farsi avanti.

Zucco chiede di avere un incontro con Aydan

Aydan approfitterà di questo momento di fragilità per cercare di conquistare lo chef. La signora Bolat, infatti, inizierà a spedirgli delle lettere per sondare il terreno. La madre di Serkan apparirà molto contenta quando Alexander le chiederà di avere un incontro, all'oscuro delle sue vere intenzioni.

Zucco, infatti, vorrà mettersi d'accordo con lei per fare una sorpresa alla zia di Eda.

Insomma, Ayfer, Alexander e Aydan saranno protagonisti di siparietti esilaranti che faranno divertire i tantissimi fan della Serie TV in onda da lunedì al venerdì sui teleschermi di Canale 5 e in diretta streaming su "Mediaset Play Infinity".