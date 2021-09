Nuovo spazio dedicato alle novità su Love is in the air, la popolare Serie TV turca con l'attore turco Kerem Bursin. Le trame delle puntate turche in onda nelle prossime settimane su Canale 5 svelano che Selin Atakan darà le dimissioni dopo aver notato l'avvicinamento tra Serkan Bolat ed Eda Yildiz, se non accadesse il colpo di scena.

Anticipazioni Love is in the air: Eda organizza un piano per riprendersi Serkan

Le anticipazioni di Love is in the air sulle puntate in onda nelle prossime settimane in tv annunciano che Selin prenderà un'importante decisione dopo la ritrovata armonia tra Serkan ed Eda.

Tutti inizierà quando l'architetto dimostrerà di non riuscire a cancellare l'attrazione che prova per la fioraia nonostante la perdita della memoria, in seguito al grave incidente in aereo. Nel frattempo, Selin approfitterà di questo problema di salute per tornare nella vita di Bolat e nell'Art Life.

Ma Eda non si arrenderà ad aver perso l'amato, tanto da mettere in azione dei piani per riconquistarlo anche fingendo di essere fidanzata con Deniz Sarachan. Purtroppo quest'ultimo giocherà sporco, arrivando a stringere un patto con Selin per separare la Yildiz da Serkan.

Selin dà le dimissioni dall'Art Life

Durante i nuovi appuntamenti di Love is in the air, Deniz ricorderà a Serkan della festa di compleanno di Selin.

L'architetto, a questo punto, preparerà una festa a sorpresa per la Pr.

Ma ecco che durante l'evento, Eda scomparirà nel nulla nel bosco innevato. Una scomparsa che getterà in allarme Bolat, che correrà subito a cercarla. Alla fine, l'uomo troverà l'ex intenta a cercare la collana, segno della loro love story.

In seguito, il figlio di Aydan porterà la Yildiz in un capanno, in quanto impossibilitata a camminare per un incidente alla caviglia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Qui, i due trascorreranno la notte abbracciati finché non verranno ritrovati da Selin e Deniz.

La Pr, a questo punto, sarà molto adirata con Serkan visto che ha preferito precipitarsi dall'ex piuttosto che stare con lei al party. L'Atakan, infatti, rimprovererà Deniz di aver non tenuto a debita distanza la fioraia dall'architetto.

Non contenta, la giovane deciderà di dare le dimissioni dall'Art Life, se Bolat non la stupisse regalandole il 5% delle azioni della holding durante una riunione di lavoro.

Bolat non smette di pensare alla Yildiz

All'inizio, Selin rifiuterà l'incredibile offerta per poi accettare solo per fare un dispetto a Eda. Quest'ultima, invece, crederà che Serkan abbia regalato le azioni alla Pr in quanto vinto dai rimorsi di coscienza per aver passato del tempo con lei nel capanno. Una teoria che troverà conferma quando Bolat confesserà ad Engin di non smettere di pensare alla Yildiz, nonostante non abbia ricordi della loro frequentazione.