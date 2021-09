Tante novità accadranno nel corso delle prossime puntate di Love is in the air visibili tra qualche settimana su Canale 5. Gli spoiler turchi della Serie TV narrano che Eda Yildiz (Hande Ercel) e Serkan Bolat (Kerem Bursin) saranno vicinissimi a baciarsi dopo essere riusciti a superare gli ostacoli messi sul loro cammino da Selin Atakan.

Anticipazioni Love is in the air: Eda finge di essere fidanzata con Deniz

Le anticipazioni di Love is in the air sulle prossime puntate in onda in prima visione tv, raccontano che Eda e Serkan non riusciranno a tenere a freno la loro attrazione nonostante i sotterfugi di Selin.

Tutto inizierà quando la Pr approfitterà della perdita di memoria dell'architetto per convincerlo delle cattive intenzioni della fioraia nei suoi confronti. Per questo motivo, Bolat non vorrà più sapere niente della Yildiz visto che avrà perso i ricordi di dieci anni di vita, tanto da cercare di recuperare il rapporto con Selin, arrivando a proporle il matrimonio.

Ovviamente, Eda rimarrà spiazzata da questa novità, tanto da studiare una mossa per riconquistare Serkan. Per tale ragione, la giovane fingerà di essersi fidanzata con Deniz, con l'unico scopo di farlo ingelosire. Tuttavia, Sarachan dimostrerà di fare il doppio gioco, stipulando un'alleanza con Selin per conquistare Eda.

Serkan è geloso di Sarachan

Nelle prossime puntate di Love is in the air, Selin si guarderà bene di raccontare a Serkan che il fidanzamento tra Eda e Deniz è in realtà una messinscena.

Ma ecco che Sarachan consegnerà le partecipazioni nuziali delle loro presunte nozze in occasione del baby-shower in onore della nascita del primo figlio di Piril e Engin. Serkan, a questo punto, apparirà visibilmente geloso della situazione mentre la fioraia non avrà altra scelta che assecondare la volontà del finto fidanzato.

Ed ecco che la gelosia di Bolat diventerà sempre più forte quando Selin farà in modo che Deniz si rechi ogni giorno all'Art Life per apportare alcune modifiche al nuovo ufficio, visto la sua abilità con il disegno.

Bolat e la Yildiz sul punto di baciarsi nonostante Selin

Tuttavia i tentativi di Deniz e Selin non avranno l'esito sperato.

I protagonisti della serie tv turca si avvicineranno pericolosamente al termine di una faticosa giornata lavorativa. Eda e Serkan, infatti, daranno l'impressione di essere sul punto di baciarsi.

Una vicinanza che succederà, dopo che i due daranno vita ad un brutto litigio sul fatto se sia giusto oppure no mettere in ordine l'ufficio prima dell'arrivo di un cliente. Ben presto sarà chiaro che Bolat ha riacquistato alcuni ricordi sui sentimenti che provava per la Yildiz, mentre Selin cercherà con ogni mezzo di dividerli nuovamente.