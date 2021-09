Nonostante la stagione estiva si sia ormai conclusa e il cambiamento dei palinsesti Mediaset, prosegue su Canale 5 la messa in onda della soap opera di origini turche Love is in the air, dal lunedì al venerdì.

Dalle anticipazioni della puntata che verrà trasmessa sul piccolo schermo giovedì 30 settembre 2021, si evince che Engin Sezgin (Anıl İlter) finirà per scatenare una serie di equivoci dopo aver ascoltato una conversazione telefonica della sua promessa sposa Piril Baytekin (Başak Gümülcinelioğlu). In particolare l'uomo ipotizzerà erroneamente che la sua fidanzata sia in dolce attesa.

Anticipazioni di Love is in the air, episodio del 30 settembre: Engin è sconvolto dopo aver sentito una conversazione telefonica di Piril

Le anticipazioni sullo sceneggiato in cui i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo (in lingua originale intitolato Sen Çal Kapimi) e relative a ciò che succederà nel corso dell’episodio in programmazione su Canale 5 giovedì 30 settembre 2021 dalle ore 16:10 sino alle 17:30 circa, da quando sono tornate le consuete trasmissioni del daytime autunnale, annunciano che a catturare l’attenzione dei telespettatori sarà Engin. Quest’ultimo rimarrà sconvolto quando arriverà ad avere il presentimento che la sua amata Piril stia aspettando un figlio da lui.

In particolare Engin sentirà in maniera del tutto casuale la donna (a cui recentemente ha fatto una proposta di matrimonio) parlare al telefono con una sua amica e arriverà a credere che essa abbia una gravidanza in arrivo

Engin si è sbagliato di grosso, Piril vuole adottare un gattino

In realtà Engin presto dovrà rendersi conto di essersi sbagliato di grosso a credere che lui e Piril diventeranno genitori prima di pronunciare il fatidico sì.

Nello specifico emergerà infatti che Piril mentre parlava telefonicamente di una gatta in stato interessante in procinto di partorire, ha manifestato il desiderio di voler adottare uno dei gattini per portarlo a casa.

In quale modo reagirà l’amico di Serkan quando la sua amata gli annuncerà di non essere realmente incinta come lui invece si aspettava?

Senza ombra di dubbio di certo non farà i salti di gioia. A questo punto non rimane che attendere, per sapere se Engin resterà deluso, oppure se semplicemente farà un sospiro di sollievo per il fatto che comunque non sarebbe stato ancora il momento opportuno per costruirsi una famiglia.