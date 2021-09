Nelle prossime puntate italiane della soap opera Una vita, la perfida Genoveva Salmeron (Clara Garrido) si servirà di nuovo della complicità della sua nuova domestica Laura Alonso (Agnes Llobet), ma questa volta il suo obiettivo sarà quello di riuscire a sbarazzarsi dell’avvocato Javier Velasco (Alejandro Carro), dopo aver scoperto le sue reali intenzioni.

Una vita, spoiler: Felipe entra in coma dopo aver ingerito del veleno

Le anticipazioni degli episodi in programma su Canale 5 tra qualche settimana, dicono che Felipe (Marc Parejo) lotterà tra la vita e la morte dopo essere stato avvelenato da Laura su richiesta di Velasco.

Prima di finire in ospedale, l’avvocato cadrà nella disperazione totale per il fatto che Genoveva verrà assolta dall’omicidio di Marcia (Trisha Fernandez). Alvarez Hermoso sfogherà il suo immenso dispiacere nella tomba della defunta brasiliana, promettendole che avrà giustizia. A questo punto Felipe vorrà incontrare Santiago (Aleix Melé) a Cuba, una decisione che non verrà accolta per niente bene da sua moglie.

Nel contempo Velasco, desideroso di avere Genoveva tutta per sé, ordinerà a Laura di porre fine all’esistenza di Felipe se non vorrà che a pagarne le conseguenze sia sua sorella Lorenza (Yarea Guillén): la domestica eseguirà l’orrendo incarico facendo ingerire del veleno ad Alvarez Hermoso, che dopo aver sbattuto la testa entrerà in coma.

Laura in procinto di uccidere Alvarez Hermoso, Genoveva smaschera Javier Velasco

Proprio quando ogni speranza sembrerà essere perduta Felipe riaprirà gli occhi, ma purtroppo non avrà alcun ricordo, precisamente degli ultimi dieci anni di vita, visto che sarà addirittura convinto di essere ancora in guerra con l’amico Ramon (Juanma Navas).

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Inoltre Alvarez Hermoso non saprà di essere sposato con Genoveva: la vicinanza tra quest’ultima e il marito però infastidirà lo stesso Javier. A questo punto quest’ultimo attuerà l’ennesimo piano contro Felipe, grazie a uno dei suoi uomini che fingerà di fare una rapina nell'appartamento di Genoveva per farla andare via dall’ospedale.

Nell’istante in cui Laura sarà in procinto di uccidere Alvarez Hermoso soffocandolo con un cuscino, ci sarà l’arrivo improvviso di Salmeron nella stanza, che finalmente smaschererà Javier: dopo aver scoperto che in realtà l’avvocato trama alle spalle, la darklady si alleerà con la giovane domestica assicurandole che sua sorella avrà tutta la sua protezione. Nel frattempo gli abitanti ipotizzeranno che presto Felipe tornerà a vivere con la consorte, per il fatto che al momento non si ricorderà di considerarla l’assassina di Marcia.