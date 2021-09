I Gemelli di Guidonia concedono il bis e vincono la puntata del 24 settembre di Tale e quale show. Dopo la standing ovation per l'imitazione di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro nel tormentone estivo Mille, i tre fratelli hanno incassato gli elogi di pubblico e giuria interpretando il brano cult How deep is your love dei Bee Gees. Alle spalle del gruppo, che ha totalizzato 63 punti, Francesca Alotta in versione Liza Minnelli e Simone Montedoro nei 'panni' di Franco Califano che hanno conquistato il secondo posto ex aequo. Non solo complimenti e applausi per le performance nel corso della seconda puntata del talent show di Rai 1.

In particolare c'era attesa per l'esibizione di Alba Parietti che sette giorni prima non aveva gradito la reazione di Cristiano Malgioglio alla sua imitazione di Loredana Berté . Questa volta la show girl aveva il non facile compito di trasformarsi in Damiano dei Maneskin ed interpretare Zitti e buoni, brano che ha trionfato al Festival di Sanremo ed all'Eurovision. La verve della torinese non è bastata a convincere il paroliere che ha definito la sua performance "Terrificante ".

Alba Parietti imita Damiano David e divide la giuria

Nella puntata di esordio di Tale e quale show Alba Parietti aveva interpretato Cosa ti aspetti da me di Loredana Berté. L'esibizione non aveva riscosso i consensi della giuria con Cristiano Malgioglio che aveva espresso un giudizio severo.

"Appena hai iniziato il ritornello volevo scappare via da qui" - aveva commentato l'artista sottolineando che non è facile calarsi in un personaggio se non ti appartiene.

Dall'altra parte l'ex moglie di Franco Oppini non aveva nascosto il rammarico per la reazione del paroliere che durante la sua performance si era tappato le orecchie.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In occasione della puntata del 24 settembre ad Alba Parietti è stata affidata l'imitazione di Damiano dei Maneskin ed anche in questa circostanza la sua prova ha fatto discutere.

Cristiano Malgioglio: 'Amo molto Alba ma è stata terrificante'

La prova rock di Alba Parietti è stata commentata con ironia da Vincenzo De Lucia in versione Maria De Filippi.

"Non ci crederai ma C'è Posta per Te, ecco una querela". Giorgio Panariello ha invece evidenziato la difficoltà di calarsi nel ruolo di Damiano David mentre Loretta Goggi ha trovato brillante e intonata la showgirl elogiandola per il coraggio mostrato durante l'esibizione.

Anche questa volta Cristiano Malgioglio, che nell'occasione ha indossato un paio di cuffie ricoperte di piume, ha bocciato la conduttrice televisiva. "Amo molto Alba, siamo molto amici. Mi piace che si mette in gioco ma è stata terrificante. La settimana prossima mi aspetto Mick Jagger" - ha chiosato il paroliere. Alba Parietti ha chiuso al terz'ultimo posto la seconda puntata di Tale e quale show.