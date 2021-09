Sta continuando ad appassionare il pubblico la soap opera Il Paradiso delle Signore, ritornata su Rai 1 con le vicende della sesta stagione. Negli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo da lunedì 4 a venerdì 8 ottobre 2021, Adelaide di Sant’Erasmo, probabilmente per riuscire a mettere le mani in una lettera scritta dal defunto Achille Ravasi quando era ancora in vita, convincerà Flora Gentile Ravasi ad alloggiare a Villa Guarnieri.

Il Paradiso delle signore, spoiler all’8 ottobre: Adelaide rimprovera Ludovica, Gloria si prende una pausa dal lavoro

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore dal 4 all’8 ottobre 2021, Vittorio inizierà a prendere il considerazione l’ipotesi che a causa della nuova stilista Flora ci potrebbero essere dei problemi. Nel contempo Adelaide sarà desiderosa di sapere cosa c’è scritto nella missiva che il suo defunto marito Achille ha lasciato alla figlia. La contessa spiazzerà Flora proponendole di trasferirsi a Villa Guarnieri, senza essersi confrontata con il cognato Umberto, che in effetti sarà contrario. In seguito Adelaide rimprovererà Ludovica per non essere stata sincera con lei, dopo aver fatto una scoperta sconvolgente sulla sua situazione finanziaria.

Gloria non appena suo marito Ezio comincerà a lavorare al Paradiso, sempre più ansiosa di poterlo incontrare si sfogherà con Armando. La madre di Stefania all’improvviso dirà a Vittorio di non potersi presentare a lavoro per risolvere dei problemi personali. Ezio parlerà con la figlia della possibilità di condividere lo stesso tetto, invece Gloria, dopo essere stata sostituita temporaneamente da Paola, si trasferirà da Ernesta.

Vittorio propone ad Anna di lavorare al Paradiso, Flora si trasferisce dai Guarnieri

Intanto Salvatore, deluso per il fatto che il suo tentativo per conquistare Anna sia fallito, smetterà di farle la corte, ma soltanto per il momento, visto che non perderà la speranza di fare breccia nel suo cuore, sopratutto perché apprenderà di avere con lei una passione in comune.

Roberto cercherà di convincere Imbriani a uscire con il giovane barista siciliano, così potrebbe lasciarsi il suo passato alle spalle.

A sorpresa al magazzino milanese metterà piede Massimo Riva, l'ex di Anna, e sarà alla ricerca della donna, e sin da subito sembrerà non avere delle buone intenzioni. Vittorio invece, quando vedrà Roberto proteggere Imbriani, non perderà tempo per sostenere la sua amica, proponendole di lavorare al Paradiso come aiutante contabile di Beatrice. Anna non saprà quale risposta dare a Vittorio, in quanto sarà consapevole che il negozio potrebbe farle tornare in mente dei ricordi. Intanto il direttore Conti affronterà Massimo, mentre Flora si trasferirà dai Guarnieri.

Agnese gelosa di Armando, Giuseppe riceve notizie dalla sua amante Petra

Successivamente Agnese farà una scenata di gelosia ad Armando, quando si accorgerà che a casa sua c’è stata una donna. Il capo magazziniere, pur non essendo molto felice della cosa, arriverà a prendere una decisione in merito alla sua tresca con la sarta. Vittorio, con la collaborazione del suo intero staff, si occuperà della realizzazione del nuovo numero della rivista Paradiso Market.

Per concludere Giuseppe riceverà delle notizie da parte di Petra, una donna con cui ha avuto una relazione extraconiugale in Germania e da cui è nato un figlio.