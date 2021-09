Grandi colpi di scena nel corso delle nuove puntate di Love is in the air, la fortunata soap opera turca di Canale 5 che proseguirà con successo la messa in onda anche durante il periodo autunnale. Le anticipazioni rivelano che ci saranno un po' di colpi di scena, legati in primis alle vicende della coppia Eda-Serkan. Quest'ultimo, in seguito ad un incidente aereo, perderà la memoria e non ricorderà più nulla della sua relazione con Eda, al punto da decidere di riprendere in mano le redini della sua relazione con l'ex fidanzata Selin.

Serkan perde la memoria e riscopre l'amore per Selin: anticipazioni turche Love is in the air

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Love is in the air, rivelano che Serkan dopo l'incidente aereo dovrà fare i conti con la perdita di memoria che si rivelerà a dir poco fatale per quanto riguarda il suo rapporto con la giovane Yildiz.

Bolat, infatti, al suo risveglio crederà di essere ancora fidanzato con Selin e chiederà di averla al suo fianco in questo momento delicato.

La ragazza coglierà subito la palla al balzo per cercare di fare nuovamente breccia nel cuore del giovane architetto e in questo modo portarlo a dimenticarsi per sempre di Eda.

Le trame turche di Love is in the air, però, rivelano che Yildiz non si arrenderà facilmente e nel momento in cui Serkan tornerà a casa, cercherà in tutti i modi di aiutarlo a recuperare la memoria al più presto.

Yildiz non si arrende e spera di riconquistare Serkan

Eda si affiderà così anche ad un valido neurologo, con la speranza che possa farlo guarire da questa amnesia ma tutti i tentativi si riveleranno vani, al punto che il giovane architetto ribadirà di non ricordare nulla della relazione con Yildiz e di volersi concentrare sulla sua storia d'amore con Selin.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le trame della soap opera turca in onda su Canale 5, rivelano che in occasione dell'inaugurazione della caffetteria di Deniz, Eda deciderà di spiazzare tutti.

La ragazza, incurante della presenza di Selin, si avvicinerà all'architetto per dargli un bacio davanti a tutti e sottolineando il fatto che il suo cuore non può averla dimenticata così facilmente.

Eda sconvolta e delusa da Serkan: anticipazioni Love is in the air

Pochi minuti dopo, però, Yildiz dovrà fare i conti con una brutta sorpresa. Serkan, infatti, sorprenderà tutti nel momento in cui deciderà di fare una proposta di matrimonio ufficiale a Selin.

L'architetto, quindi, annuncerà la sua intenzione di voler convolare a nozze con colei che fino a poco tempo fa era la sua ex fidanzata.

Eda resterà a dir poco sconvolta: tale situazione le spezzerà il cuore e resterà profondamente delusa dalla mancanza di tatto e sensibilità da parte dell'architetto nei suoi confronti. Come andrà a finire? Serkan sposerà per davvero Selin oppure Eda riuscirà a fermare le nozze? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate della soap.