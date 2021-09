In Love is in the air arriveranno tempi duri per Eda. La giovane avrà un'amara sorpresa nel momento in cui Serkan le dirà di non ricordare l'ultimo anno della sua vita e quindi nemmeno la loro storia. Il giovane architetto crederà infatti di essere fidanzato con Selin. Il tutto sarà una conseguenza del trauma riportato da Bolat nell'incidente aereo avvenuto due mesi prima, proprio il giorno previsto delle sue nozze con Eda.

Serkan dato per disperso dopo l'incidente aereo

Eda e Serkan dovranno affrontare nuove difficoltà nel corso delle prossime settimane.

In Love is in the air, i due innamorati dovranno prima combattere contro la nonna di Eda ed in seguito contro un destino avverso. Nel dettaglio, le trame della soap Tv turca subiranno una svolta nel momento in cui i due innamorati decideranno di sposarsi, organizzando il tutto in fretta e furia. Il giorno fissato per le nozze, Serkan verrà a sapere di doversi recare in Italia per risolvere una questione di lavoro. Pertanto affitterà un jet privato, promettendo a Eda di tornare in tempo per la cerimonia. Così però non sarà, visto che la promessa sposa verrà a sapere dalla televisione che l'aereo su cui viaggiava Serkan sarà sparito dai radar. Le autorità crederanno che sia precipitato e quindi, che Serkan potrebbe essere morto.

Serkan è vivo e si trova in Slovenia con Selin ma non si ricorda di Eda

La narrazione di Love is in the air, a questo punto, si sposterà avanti di due mesi. I telespettatori ritroveranno Eda e tutti i dipendenti della Art Life al lavoro, ancora in attesa di notizie su Serkan. Quest'ultimo, invece, si troverà in Slovenia e sarà in compagnia di Selin.

Si scoprirà che proprio l'ex fidanzata gli sarà stata accanto in questi mesi e lo avrà aiutato dopo il trauma subito nell'incidente. L'uomo sarà infatti rimasto ferito nell'incidente aereo e sarà stato salvato da un pescatore sloveno. Purtroppo, Serkan non avrà ricordi del suo ultimo anno di vita. Avrà solo dei brevi flashback.

A questo punto, Selin approfitterà della situazione, raccontando a modo suo, cosa sarà capitato nella sua vita l'ultimo anno. Si vedrà quindi Selin mettere in cattiva luce Eda.

Selin farà credere a Serkan di essere ancora la sua fidanzata

Selin, infatti, racconterà a Serkan che Eda sarà riuscita ad entrare alla Art Life con lo scopo di acquisirne le quote azionarie. In effetti, Yildiz sarà in possesso del 45% delle azioni della holding, ma le avrà solo perché sarà stata la nonna cederle il pacchetto azionario. Eda verrà dipinta come un'avida, mentre Selin si comporterà come se fosse lei l'attuale fidanzata di Serkan. Quest'ultimo sarà ancora parecchio confuso e deciderà di fare ritorno a Istanbul per comunicare a tutti di essere ancora vivo e per sistemare la questione.

Pertanto, a due mesi dall'incidente, Serkan si presenterà alla Art Life tra lo stupore generale. Tutti lo accoglieranno con gioia, ma ci si accorgerà che l'architetto non riconoscerà gli ultimi arrivati, come Melo e Ceren. Anche Eda avrà un'amara sorpresa, visto che Serkan la tratterà con freddezza. Capirà solo in seguito che l'architetto non ha memoria del suo ultimo anno e che non ricorderà la loro storia d'amore. In tutto ciò, Selin non potrà che gioire, visto che, con il suo stratagemma, sarà riuscita a riavere per sé Bolat. Sarà possibile che il grande amore tra Eda e Serkan venga dimenticato dal bell'architetto? Non resta che attendere le prossime anticipazioni di Love is in the air per scoprirlo.

Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle ore 16:30 circa.