Le manipolazioni di Selin torneranno a essere protagoniste delle nuove puntante di Love is in the air, in programma prossimamente su Canale 5. Le trame turche della Serie TV raccontano che la pr farà in modo che Eda Yildiz scopra che sua suocera Aydan le aveva nascosto la verità sull'incidente accaduto a Serkan Bolat.

Anticipazioni Love is in the air: Serkan perde la memoria dopo l'incidente aereo

Le anticipazioni di Love is in the air, sulle nuove puntate in programma prossimamente su Canale 5, raccontano che le trappole di Selin metteranno in crisi la storia d'amore tra Eda e Serkan.

Tutto comincerà quando l'architetto non riuscirà a presenziare al matrimonio con la fioraia dopo essere precipitato con l'aereo privato. A causa dell'incidente Bolat dimostrerà di aver perso la memoria dell'ultimo anno di vita, arrivando a credere di essere ancora fidanzato con Selin, tanto da cercarla non appena si risveglierà. L'ex pr, a questo punto, approfitterà della situazione per riconquistare Serkan e allontanarlo per sempre da Eda. Inoltre racconterà all'uomo che la fioraia si è finta innamorata per entrare in possesso del 45% delle azioni dell'Art Life.

Bugie e mezze verità che confonderanno la mente di Serkan, che dovrà combattere con alcuni flashback della vita trascorsa con Eda.

Eda capisce che Selin ha manipolato l'architetto

Nel corso delle nuove puntate di Love is in the air, Serkan pregherà Selin di accompagnarlo a Istanbul per riprendere in mano la sua vita. Qui la donna ritornerà a occupare il suo posto da Pr dell'Art Life, mentre Eda cercherà con ogni mezzo di risvegliare i ricordi dell'architetto, arrivando addirittura a emulare il loro rocambolesco primo incontro.

Purtroppo tutto questo non farà altro che peggiorare la situazione, tanto che Bolat apparirà sempre più scontroso, fino ad accusarla di essere una bugiarda.

Ben presto Eda capirà che Serkan è stato manipolato da Selin, per questo motivo deciderà di affrontare Atakan in un drammatico incontro, ma quest'ultima non si lascerà intimorire, dichiarando di non essere disposta a lasciarsi scappare Bolat una seconda volta.

Yildiz scopre che Aydan sapeva che Bolat era nascosto in Slovenia

Eda sarà costretta a mandare giù un altro boccone amaro, infatti scoprirà da Selin che Aydan era a conoscenza che suo figlio fosse nascosto in Slovenia. Ovviamente andrà su tutte le furie, tanto da avere una brutta discussione con la suocera. Alla fine, quest'ultima preciserà di aver soltanto eseguito una esplicita richiesta di Serkan, portando Eda a lasciare la conversazione a metà.