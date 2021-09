A breve i telespettatori della serie tv intitolata Il Paradiso delle Signore, potranno assistere alle vicende della sesta stagione, ambientate come sempre nel grande magazzino milanese.

Nella puntata che andrà in onda su Rai 1 il 23 settembre 2021, la contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) sembrerà raggiungere uno dei suoi obiettivi, ossia quello di separare Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena) e Marcello Barbieri (Pietro Masotti): in particolare la giovane non gradirà l’atteggiamento del barista, "reo" di non averla accompagnata a un evento importante.

Il Paradiso delle signore, spoiler del 23 settembre: Rocco scrive una lettera a Maria, Marcello non si presenta a una serata di gala

Gli spoiler del nono episodio della soap opera quotidiana in programma sul piccolo schermo giovedì 23 settembre 2021, svelano che Rocco (Giancarlo Commare) scriverà una lettera a Maria (Chiara Russo) che arriverà subito a destinazione: Irene (Francesca Del Fa) non perderà tempo per dire la sua, visto che sarà convinta che il giovane Amato sia poco interessato alla giovane ricamatrice per il fatto di non scriverle molto spesso.

Intanto Ludovica non nasconderà la propria delusione quando verrà a conoscenza che Marcello non ha preso parte alla serata di gala in cui avrebbe dovuto recarsi in sua compagnia: a causa di ciò la giovane Brancia di Montalto farà un passo indietro nei confronti del socio di Salvatore (Emanuel Caserio) e deciderà di rassegnare le dimissioni come vicepresidentessa del circolo dopo il ricatto della contessa Adelaide.

Vittorio in crisi, Adelaide si toglie un peso dopo aver conosciuto Flora

Nel contempo Vittorio (Alessandro Tersigni) da una parte sarà in crisi per il fatto che il suo lussuoso negozio sia rimasto senza una stilista, dall’altra non vorrà costringere Gabriella (Ilaria Rossi) a rinunciare alla sua partenza. A questo punto il direttore Conti per far un modo che la giovane Rossi possa trasferirsi a Parigi dal marito Cosimo (Alessandro Cosentini) senza alcuna preoccupazione, si farà venire in mente una delle sue idee.

Il grafico pubblicitario Roberto (Filippo Scarafia) invece quando si accorgerà delle abilità di Stefania (Grace Ambrose) nel giornalismo, la spronerà a seguire questa strada.

Infine Adelaide dopo aver accettato l’invito inaspettato da parte della nuova arrivata Flora (Lucrezia Massari), che era desiderosa di conoscerla, confesserà al cognato Umberto (Roberto Farnesi) di essersi tolta un grosso peso dalle spalle incontrando la figlia del suo defunto ex marito Achille Ravasi (Roberto Alpi).