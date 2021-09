Delle nuove puntate di Brave & Beautiful saranno trasmesse a breve su Canale 5. Le trame turche della serie tv narrano che Suhan Korludag dirà una bugia che spezzerà il cuore di Cesur Alemdaroglu. La sorella di Korhan, infatti, farà credere all'ex marito di aver posto fine alla sua gravidanza in una clinica privata.

Anticipazioni Brave & Beautiful: Suhan scopre di essere in attesa di un bambino

Le anticipazioni di Brave & Beautiful riguardanti le nuove puntate in onda a breve in televisione annunciano che Suhan cercherà di prendere le distanze da Cesur dopo aver ottenuto il divorzio, ma il destino avrà in mente un altro piano.

Tutto comincerà quando Tahsin verrà arrestato dopo la morte di Fugen, vittima di un piano diabolico architettato da Riza per farlo finire in carcere. Ma Suhan non crederà alla colpevolezza del genitore, scontrandosi in più occasioni con Cesur. Per questo motivo, i rapporti tra i coniugi Alemdaroglu peggioreranno sempre di più, tanto da non riuscire a mettere freno alle loro divergenze.

Cesur proverà di tutto pur di salvare il matrimonio, ma alla fine sarà costretto a concedere il divorzio a Suhan. Pochi giorni dopo, la ragazza scoprirà di essere in attesa di un bambino ma non vorrà raccontare la verità all'ex marito.

Korhan cerca di riappacificare la sorella e Cesur

Nel corso delle prossime puntate di Brave & Beautiful, Suhan confesserà i suoi problemi all'amica Sirin.

Quest'ultima, a questo punto, le suggerirà di raccontare a Cesur di attendere un bambino da lui, forse un'occasione per sanare la famiglia.

La giovane Korludag accetterà il consiglio dell'amica, se poi cambiasse idea quando scoprirà che Alemdaroglu ha sottratto l'azienda a Tahsin con un abile stratagemma.

Suhan e l'ex marito, a questo punto, avranno un violento alterco, che terminerà nei peggiori dei modi.

La donna, infatti, verrà portata in ospedale dopo essere rimasta vittima di un malore. Qui, la Korludag riceverà conferma della sua gestazione, tanto da implorare Korhan a tenere la bocca cucita con Cesur.

Ma il marito di Cahide disubbidirà all'ordine, provando a riconciliare la coppia. Per fare ciò, l'uomo rinchiuderà sua sorella e il cognato in una stanza dell'azienda per costringerli a chiarirsi una volta per tutte.

Purtroppo tutti i tentativi di Korhan si riveleranno vani, portando Suhan a fissare un'interruzione volontaria di gravidanza presso una clinica privata.

Korludag dice ad Alemdaroglu di aver abortito ma è una bugia

Korhan, appena scoprirà le intenzioni della sorella, informerà Cesur della gravidanza. Per questo motivo, Alemdaroglu correrà in ospedale per impedire all'ex moglie di abortire.

A quel punto Suhan dirà di aver già eseguito l'operazione a Cesur: ma ciò è una bugia, visto che la giovane Korludag in realtà aveva fermato il medico prima di essere anestetizzata per procedere all'intervento. Ovviamente, il figlio di Fugen apparirà inorridito dal gesto dell'ex moglie, tanto da precisare che non la perdonerà mai per quanto fatto.