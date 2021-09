Su Canale 5 ci sarà il ritorno dei due amati attori Anna Valle e Giuseppe Zeno, protagonisti principali della nuova fiction drammatica Luce dei tuoi occhi. Quest'ultima si sfiderà contro la serie tv poliziesca L’Ispettore Coliandro in onda su Rai 2 e senza ombra di dubbio regalerà tanti colpi di scena al pubblico.

Nel secondo episodio in programmazione il 29 settembre 2021 sempre in prima serata, Emma Conti sentirà il bisogno di non aprirsi del tutto di Enrico Leoni, quando sarà la principale sospettata dell’incidente di Valentina (Elisa Visari), con cui aveva avuto una discussione accesa prima dell’accaduto.

La trama della fiction Luce dei miei occhi con Anna Valle e Giuseppe Zeno: Emma apprende che sua figlia Alice potrebbe essere viva

Il nuovo thriller Luce dei miei occhi diretto da Fabrizio Costa è ambientato a Vicenza, in una scuola di danza della Basilica Palladiana. Nel cast della fiction, ad affiancare Giuseppe Zeno e Anna Valle, vi sono Paola Pitagora, Francesca Beggio, Maria Rosaria Russo, Bernardo Casertano, Carla Ferraro, Luca Bastianello e Yari Gugliucci. La produzione invece è stata affidata a Massimo Del Frate e Head of Drama di Banijay Studios Italy per Rti.

Emma Conti, una étoile di New York di successo, sarà interpretata dalla ex Miss Italia. Nella storia l'artista vicentina, pur avendo acquisito moltissima popolarità, continuerà a soffrire per la morte della figlia Alice, nata dalla relazione avuta con il suo primo amore Davide (Bernardo Casertano).

Dopo aver lasciato l’Italia, Emma non ha più fatto i conti con il suo doloroso passato: quando saranno passati però sedici anni, all’improvviso la donna riceverà un biglietto anonimo dal contenuto inquietante che riaprirà una vecchia ferita.

Dopo aver letto la missiva Emma apprende che la figlia potrebbe essere viva, e verrà a conoscenza che, a quanto pare, avrebbe seguito le sue stesse orme di ballerina.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Emma tornerà a casa, per mettersi alla ricerca del suo stesso sangue. La donna in accademia conoscerà le sue allieve Valentina, Martina (Linda Pani) Anita (Sabrina Martina), Alessia (Stella Maya Epifani) Miranda (Gea Dall’Orto) e Sofia (Rebecca Antonaci). Successivamente Emma si accorgerà di amare ancora il padre di sua figlia, quando Enrico Leoni, uno dei genitori della sue allieve, le farà la corte.

Luce dei miei occhi, anticipazioni del secondo appuntamento: Emma e Enrico non si fidano a vicenda

Nel corso della seconda puntata che i telespettatori avranno modo di seguire sulla rete ammiraglia Mediaset mercoledì 29 settembre 2021 e dalla durata di circa 100 minuti, Luisa inizierà a sospettare che nell’incidente di Valentina ci possa essere il coinvolgimento di Emma. Luisa porterà avanti le sue indagini, con l’obiettivo di scoprire al più presto se c’è veramente lo zampino della popolare étoile proveniente da New York e tornata nella sua città d’origine con la speranza di ricongiungersi con la figlia perduta Alice, che lei credeva fosse morta poco dopo averla messa al mondo.

Anche Enrico, dopo aver avuto modo di ascoltare le parole pronunciate da Emma, arriverà ad avere il presentimento che l’insegnante di sua figlia stia nascondendo qualcosa poiché la versione della donna non coinciderà con quella della ragazza.

Nel contempo Emma si mostrerà diffidente nei confronti del padre della sua allieva Miranda, dopo averlo appena conosciuto tra le mura della sua vecchia scuola di danza e, proprio per questa ragione, non gli dirà nel dettaglio cosa è accaduto realmente.