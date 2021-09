Le prossime puntate della soap opera di origini turche intitolata Love is in the air (Sen Çal Kapimi) saranno ricche di colpi di scena, ma soprattutto ci sarà un cambiamento destabilizzante per la protagonista Eda Yildiz (Hande Erçel). Le anticipazioni sulla puntata che verrà trasmessa su Canale 5 il 28 settembre 2021, dicono che Serkan Bolat (Kerem Bürsin) dopo essere stato dato per disperso a seguito di un incidente in cui ha rischiato di perdere la vita mentre di trovava in viaggio per lavoro, finalmente tornerà in città in carne e ossa. L’architetto però si presenterà nella sua azienda Art Life in compagnia di qualcuno di familiare, Selin Atakan (Bige Önal), che a causa dell’amnesia considererà ancora la sua fidanzata.

Avendo rimosso dalla sua mente i ricordi dell’ultimo anno di vita vissuti, l’imprenditore non si ricorderà per niente di Eda, colei che avrebbe dovuto sposare al suo rientro in Turchia: il ritorno di Serkan quindi scatenerà delle reazioni contrastanti, poiché anche se chiunque sarà felice di rivederlo non si potrà gioire di certo per la sua perdita di memoria.

Anticipazioni Love is in the air, episodio del 28 settembre: Serkan torna a Istanbul con la sua ex fidanzata Selin

Nel corso dell’episodio dell’appassionante sceneggiato in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset martedì 28 settembre 2021 al solito orario, Serkan dopo aver destato parecchia preoccupazione e aver fatto temere il peggio ai propri cari e ai suoi amici a causa della sua scomparsa improvvisa si rifarà vivo in buona salute come la sua amata Eda sperava, facendo rimanere però tutti sconvolti per un drastico cambiamento.

In particolare il ricco imprenditore dopo essere sparito a seguito dell’incidente aereo in cui è stato coinvolto rimetterà piede a Istanbul ma a sorpresa non sarà da solo, poiché al proprio fianco avrà la sua ex fidanzata Selin, che non perderà tempo per dare le dovute delucidazioni a Aydan (Neslihan Yeldan), e ad altre persone vicine all’imprenditore.

Bolat perde la memoria, Eda distrutta dopo aver appreso che il suo amato non ha alcun ricordo di lei

Selin purtroppo darà una notizia sconvolgente, poiché confesserà che Serkan ha perso la memoria: per questo motivo l’architetto oltre a essere convinto di avere ancora una relazione sentimentale con la sua ex fidanzata, non avrà alcun ricordo di Eda.

Ovviamente per la giovane studentessa sarà un duro colpo al cuore apprendere l’amara verità, sull’uomo con cui desiderava coronare il suo sogno d’amore. Cosa avrà intenzione di fare Eda, per tornare tra le braccia del suo promesso sposo dopo le fallite nozze? Oppure perderà ogni speranza?