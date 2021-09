Era l'ormai lontano gennaio del 2020 quando i telespettatori di Grey's Anatomy hanno fatto i conti con l'ennesimo addio da parte del cast storico. Infatti Justin Chambers, senza alcun preavviso, ha deciso di abbandonare il ruolo che lo ha consacrato al grande pubblico. Una scelta repentina, quest'ultima, che ha costretto gli sceneggiatori del medical drama ad ideare una trama, da molti ritenuta poco credibile, per giustificare l'assenza dell'affascinante chirurgo pediatrico. Considerato, inoltre, il rifiuto dell'attore a comparire in ulteriori episodi, la puntata d'addio è stata caratterizzata da numerosi flashback che hanno raccontato, senza effettivamente mostrarlo, il ritorno di fiamma tra Alex Karev e Izzie Stevens.

A circa due anni da quel momento, Justin Chambers ha finalmente deciso di chiarire i reali motivi del suo abbandono, attribuendo la sua scelta ai frenetici ritmi di lavoro sul set e alla mancanza dei giusti stimoli.

Justin Chambers chiarisce le reali motivazioni che lo hanno spinto a lasciare il set di Grey's Anatomy

Nel corso della sedicesima puntata di Grey's Anatomy 16, come ormai noto, Alex Karev ha inviato delle lettere ai suoi colleghi e alla moglie chiarendo che non avrebbe più fatto ritorno a Seattle. Più che mai deciso a vivere accanto ad Izzie Stevens e ai suoi due gemelli, il chirurgo pediatrico ha così concluso la sua lunga avventura tra le corsie del Grey Sloan Memorial. Ma quali sono le reali motivazioni che hanno spinto l'attore ad abbandonare il cast?

Se finora le cause erano state individuate nei presunti problemi fisici dell'attore, Justin Chambers ha deciso di fare chiarezza.

Intercettato da The Hollywood Life, l'uomo ha dichiarato quanto segue: "È come stare in una bolla. Ogni giorno indossi la stessa divisa e vedi le stesse persone tra le stesse quattro mura all'interno degli stessi studi e percorri la stessa strada per andare al lavoro.

Per me era diventato una specie di lavoro in fabbrica per la recitazione. Devi solo timbrare quando entri e quando esci".

Il libro How to Save a Life: The inside Story of Grey's Anatomy chiarirà ulteriori dettagli sull'addio di Justin Chambers

Il ragionevole desiderio di cambiare vita e dedicarsi a nuovi progetti lavorativi sarebbero, dunque, le reali motivazioni che avrebbero spinto Justin Chambers ad abbandonare il set di Grey's Anatomy.

L'intervista completa, tuttavia, sarà disponibile solo nel libro di Lynette Rice "How to Save a Life: The inside Story of Grey's Anatomy" in uscita questo 21 settembre.

In attesa di scoprire ulteriori dettagli sulla controversa uscita di scena di Alex Karev, vi ricordiamo che negli scorsi giorni è stato svelato un retroscena anche sull'addio di Patrick Dempsey. Nonostante i numerosi abbandoni da parte del cast storico, tuttavia, il medical drama continuerà la sua lunga e fortunata storia giovedì 30 settembre quando andrà in onda la prima puntata di Grey's Anatomy 18.