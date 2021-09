Cambio programmazione in arrivo per la fiction Luce dei tuoi occhi, che vede protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno. La serie ha debuttato in prima visione assoluta lo scorso mercoledì 22 settembre, ottenendo anche un buon successo dal punto di vista degli ascolti. Dalla terza puntata, però, come riportato dalla Guida Tv Mediaset, ci sarà una novità legata alla programmazione della fiction, la quale andrà in onda di martedì sera e non più di mercoledì.

Cambio programmazione per Luce dei tuoi occhi: Anna Valle lascia il mercoledì

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione di Luce dei tuoi occhi, rivelano che la terza puntata di questa nuova fiction con Anna Valle non sarà trasmessa mercoledì 6 ottobre in prima visione su Canale 5.

La serie, infatti, anticiperà la sua messa in onda a martedì 5 ottobre 2021, probabilmente per evitare la partita di calcio tra Italia e Spagna, valida per la Nations League, che sarà trasmessa proprio mercoledì 6 ottobre in prime time su Rai 1.

L'appuntamento con Anna Valle e Giuseppe Zeno, quindi, sarà anticipato a martedì sera, quando in prime time sulla rete ammiraglia della tv di Stato, andrà in onda la Serie TV francese Morgane - Detective geniale, che in queste prime settimane di messa in onda ha sfiorato una media di 4 milioni di spettatori con ben il 20% di share.

Buon debutto per la fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno

Tuttavia, anche Luce dei tuoi occhi ha debuttato nel migliore dei modi su Canale 5.

La prima puntata di questa nuova fiction ha ottenuto un ascolto medio di ben 3,2 milioni di telespettatori in prime time, arrivando a sfiorare la soglia del 16% di share in prime time.

Numeri decisamente importanti, tenendo conto del periodo di crisi vissuto negli ultimi anni dalle varie fiction proposte da Canale 5.

Come se la caverà in questa nuova collocazione del martedì sera?

La serie con Anna Valle riuscirà a tener testa alla fiction Morgane su Rai 1?

Le anticipazioni di Luce dei tuoi occhi - Terza puntata

Resta da capire anche quella che sarà la programmazione futura di Luce dei tuoi occhi: al momento, infatti, non si sa se dalla quarta puntata in poi andrà in onda di nuovo di mercoledì oppure se resterà stabilmente al martedì sera.

Intanto i colpi di scena non mancheranno e anche nella terza puntata ci saranno clamorose sorprese.

Il rapporto tra Emma ed Enrico, infatti, diventerà sempre più intenso: i due si avvicineranno sempre più ma ci sarà spazio anche per delle nuove clamorose rivelazioni legate alla famiglia del professore. Cosa verrà fuori questa volta? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti con la fiction in onda su Canale 5.