Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda su Rai 3 dal 4 all'8 ottobre, ci informano di importanti novità e colpi di scena. Niko, infatti, vivrà momenti di angoscia e una minaccia incomberà su di lui. Nel frattempo, Marina avrà problemi con Fabrizio, al punto da non riuscire più a tollelare il comportamento del compagno. Inoltre, nel corso della settimana, verranno trattate anche le vicende che ruotano attorno ai triangoli sentimentali fra Serena, Filippo e Viviana e Silvia, Michele e Giancarlo.

Un posto al sole, anticipazioni all'8/10: Niko è in pericolo

Dopo avere riconsiderato i suoi sentimenti nei confronti della sua ex fidanzata ed essersi reso conto di provare ancora qualcosa per Susanna, Picardi è stata aggredita e Niko ha provato ad aiutare la polizia nelle indagini. Infatti, Poggi è stato collaborativo per scoprire chi potrebbe avere fatto del male alla sua ex compagna. Nelle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 4 all'8 ottobre, il giovane avvocato vivrà momenti di grande angoscia ed una minaccia incomberà su di lui.

Un posto al sole: Marina non tollera l'atteggiamento di Fabrizio

Marina Giordano, invece, sarà alle prese con i problemi di coppia che avrà con Fabrizio.

Infatti, l'imprenditrice non riuscirà a tollerare più l'atteggiamento di Rosato, di fronte ai problemi lavorativi con la sua azienda. La cognata di Raffaele, a quel punto, proverà a fare cambiare comportamento al suo compagno, in modo da riuscire a riportare un po' di serenità in famiglia. Nonostante gli sforzi di Giordano, Fabrizio sprofonderà in un baratro, rischiando di compromettere i rapporti con chi gli è accanto.

A questo punto, Marina e Roberto Ferri si ritroveranno più vicini che mai.

Un posto al sole: Filippo ha un chiarimento con Viviana

Nel corso delle puntate di Un posto al sole, dal 4 all'8 ottobre, verranno trattate le vicende sentimentali che ruotano attorno a Filippo e Serena Cirillo. Sartori, infatti, avrà un riavvicinamento con sua moglie e, per correttezza, metterà le cose in chiaro con Viviana.

Durante la settimana, inoltre, ci sarà spazio anche per il triangolo formato da Silvia, Michele e Giancarlo. La mamma di Rossella, infatti, sarà nuovamente divisa fra suo marito Michele e la passione per l'amante Giancarlo. Il giornalista non si renderà ancora conto del tradimento di sua moglie, ma sarà sul punto di fare una dolorosa scoperta. Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole, per scoprire se i matrimoni di Filippo e Serena e quello di Michele e Silvia resisteranno o se si formeranno nuove coppie con i rispettivi "terzi incomodi".