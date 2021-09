Mara Venier sta per tornare probabilmente per l'ultima volta sul piccolo schermo. La conduttrice di Domenica In, che nel corso degli anni ha presentato vari programmi, tra le altre cose è stata anche giudice a Tu si que vales in Mediaset e opinionista dell'Isola dei famosi, ha deciso di abbandonare la televisione e questa volta per davvero. Già da tempo giravano notizie che questa sarebbe stata la sua ultima edizione del programma in onda su Rai 1, tuttavia questa volta pare che la decisione sia ormai certa e a confermarlo è stata la stessa conduttrice attraverso le pagine di ''Oggi''.

Mara Venier e l'addio alla televisione: le cause

Durante un'intervista la conduttrice ha spiegato i motivi che l'avrebbero indotta a tale drastica decisione. Mara si sentirebbe stanca, reputa di aver bisogno del tempo per pensare a sé e prendersi cura di se stessa e della sua famiglia che sente di aver trascurato negli ultimi anni a causa del lavoro. Nonostante in passato avesse già fatto queste affermazioni, Venier ha specificato che questa volta è convinta e ferma della sua decisione in quanto sente la necessità di dedicarsi del tempo per sé.

L'ultimo anno non è stato dei migliori per la conduttrice, tra lockdown, incidenti domestici che l'hanno costretta a camminare per alcune settimane in una sedia a rotelle, la paralisi facciale (Mara si porta dentro dei traumi, come confessa lei stessa all'interno del settimanale).

La nuova stagione inizierà domenica 19 settembre, e la conduttrice ha confessato che sente una grande paura di non riuscire a parlare a causa dell'intervento che ha subito al volto. Mara, già insicura di sé, è terrorizzata dall'idea di incepparsi in diretta e di fare dunque una brutta figura davanti a tutta Italia.

A Domenica In basta tavolo del covid

Sempre durante l'intervista rilasciata al settimanale Oggi Mara Venier, la quale si è impegnata in questi due anni a trattare gli argomenti sensibili della pandemia e aggiornare gli italiani in merito alla situazione nella quale versava il nostro Paese, pare sia però arrivata alla decisione di non fare più il tavolo del covid, dove presenziavano scienziati ed esperti della pandemia.

Questa decisione pare sia segnata dal fatto che la gente è ormai stanca di sentire sempre gli stessi argomenti e ha bisogno di vivere più serenamente e di passare tre ore spensierate.

Ovviamente non sparirà l'argomento coronavirus dal programma, perché ci sono questioni come green pass e vaccinazioni, semplicemente ci sarà un tempo ridotto per trattare questo argomento, per poi passare, a detta di Mara, ad argomenti più leggeri che possano far divertire gli italiani.