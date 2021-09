Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Un posto al sole. Le anticipazioni delle nuove puntate in programma dal 20 al 24 settembre 2021 rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle condizioni di salute di Susanna, che continueranno ad essere molto preoccupanti. Intanto le indagini sull'aggressione si concentreranno sempre più sul conto di Renato Poggi, mentre Silvia continuerà a portare avanti la sua relazione clandestina con Giancarlo.

Susanna ancora in pericolo: anticipazioni Un posto al sole 20-24 settembre 2021

Nel dettaglio, le trame delle nuove puntate di Un posto al sole, che saranno trasmesse fino al 24 settembre 2021, rivelano che le condizioni di salute di Susanna appariranno ancora gravi, al punto che i medici decideranno di prolungare il coma.

Tale situazione creerà apprensione tra i familiari della giovane ragazza e anche per Niko, che continuerà a sperare che tutto possa risolversi nel migliore dei modi.

Intanto, però, la polizia porterà avanti le indagini per cercare di arrivare alla verità dei fatti e quindi scoprire anche il nome della persona che ha ridotto in quello stato Susanna, mettendola in serio pericolo di vita.

Renato rischia di finire nei guai

Le anticipazioni della soap opera in onda su Rai 3, rivelano che le indagini si concentreranno sempre più sul conto di Renato Poggi. Dopo aver mentito, tacendo di aver visto Susanna proprio la sera in cui si è verificata la brutale aggressione, la posizione dell'uomo continuerà ad essere messa in discussione.

Renato, quindi, si ritroverà in una posizione molto delicata e rischierà davvero grosso, visto che potrebbe essere considerato il colpevole di questa aggressione.

Per questo motivo, i familiari di Poggi si stringeranno intorno a lui in questo momento così delicato e proveranno a dargli forza, anche se sarà necessario trovare al più presto un difensore che prenda in mano le redini della situazione.

Silvia si lascia andare con Giancarlo: trame Un posto al sole al 24 settembre

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole in programma dal 20 al 24 settembre 2021, rivelano che ci sarà spazio anche per le nuove vicende di Silvia.

La donna continuerà ad essere in crisi e si ritroverà in una situazione decisamente complicata.

Silvia, infatti, porterà avanti la sua relazione clandestina con Giancarlo e terrà all'oscuro il marito Michele, che continuerà ad essere preso dagli impegni di lavoro.

Una situazione decisamente non facile per Silvia, la quale finirà per tradire Michele e in questo modo metterà seriamente a rischio il suo matrimonio.