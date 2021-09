Lunedì 13 Settembre ha avuto inizio la prima puntata del Grande Fratello Vip 6, condotto da Alfonso Signorini, seguito dalle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Nel cast non mancano grandi nomi come Carmen Russo, Manuel Bortuzzo, il modello Alex Belli e tra questi anche Katia Ricciarelli e proprio quest'ultima è finita nelle ultime ore in una bufera che potrebbe costarle la permanenza all'interno della casa. Ma non è l'unica ad aver indignato il pubblico, infatti alcune rivelazioni shock di Tommaso Eletti, hanno fatto infuriare il web.

Katia Ricciarelli potrebbe essere squalificata

Nonostante il nuovo cast e la nuova edizione, le regole rimangono le stesse, chi bestemmia merita l'espulsione e ad avere la peggio questa volta potrebbe essere Katia Ricciarelli. Tutto si è verificato a due giorni dall'apertura della porta rossa, quando la cantante, in un momento di relax tra gli inquilini, mentre mangiava uno snack, si è lasciato sfuggire un intercalare forte, che non si sa se gli autori del Grande Fratello analizzeranno e prenderanno i rispettivi provvedimenti. Questa affermazione non è la prima volta che viene detta all'interno della casa, basti pensare che l'anno scorso questa affermazione era costata quasi l'eliminazione a Paolo Brosio, il quale fu però assolto pubblicamente, mentre lo youtuber Denis Dosio, sempre per la stessa frase, fu eliminato.

Ovviamente il pubblico del web si è diviso: una schiera, vorrebbe vedere fuori la soprana, in quanto se le bestemmie non sono ammesse, allora questo regolamento deve valere per tutti i concorrenti e pertanto Katia andrebbe squalificata immediatamente. Un'altra fetta di pubblico invece è pro a difendere la Ricciarelli, in quanto la frase detta, seppur sbagliata, era detta come intercalare, al fine di non offendere nessuno.Non ci resta che aspettare la puntata di Venerdì per sapere se ci saranno o meno provvedimenti nei confronti della donna.

GF VIP e le confessioni intime di Tommaso Eletti

Questa edizione del Grande Fratello Vip al suo secondo giorno, non risparmia colpi di scena. Durante la notte l'ex protagonista di Temptation Island 2021, Tommaso Eletti, non si è risparmiato a delle confessioni piccanti circa la sua relazione con la sua ex Valentina. Il ragazzo ha fatto capire che durante i momenti di intimità era solito non usare precauzioni, nel caso fosse arrivato un figlio, a lui andava più che bene.

Tommaso ha poi continuato definendo la loro relazione come troppo eccessiva e che seppur lui era geloso, questa gelosia si poteva benissimo guarire a casa, senza il bisogno di Temptation, che li ha portati poi alla separazione finale.