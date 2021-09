Pio e Amedeo sbarcano in prime time su Rai 1 ospiti dei Seat Music Awards 2021, lo show condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Per l'occasione, il duo di comici pugliesi non ha risparmiato una frecciatina nei confronti di Fedez, tirando in ballo tutta la polemica che c'è stata in merito alla vicenda del 1° maggio, quando il rapper accusò la Rai di averlo censurato. Le parole di Pio e Amedeo, però, non sono piaciute per niente al marito di Chiara Ferragni, che su Instagram ha prontamente sbottato e risposto per le rime.

Music Awards 2021, Pio e Amedeo attaccano Fedez su Rai 1

Nel dettaglio, Pio e Amedeo hanno esordito sul palco dei Music Awards su Rai 1, dicendo: "La Rai è libera.

Ci avevano detto che censuravate e invece no".

E poi ancora hanno proseguito dicendo di aver incontrato i dirigenti dietro le quinte dello show e nessuno avrebbe chiesto loro di "spoilerare" gli argomenti del loro discorso.

Ecco allora che dopo aver fatto questa premesse è partita la frecciatina rivolta nei confronti di Fedez, che lo scorso 1° maggio, puntò il dito contro la Rai sostenendo che avevano censurato il discorso che aveva preparato per la festa dei lavoratori.

"Fedez fa polemica per vendere", sbottano Pio e Amedeo.

"Fa la polemica per il traffico sui social e per vendere prodotti", hanno proseguito ancora Pio e Amedeo nell'attacco contro Fedez, aggiungendo che queste polemiche da parte del cantante sarebbero state create ad arte per vendere i suoi prodotti, tra cui gli smalti che sono stati lanciati proprio dal rapper sul mercato.

Insomma frecciatine al vetriolo quelle del duo comico, che non sono passate inosservate sul web e sui social al punto che, lo stesso Fedez, pur essendo assente sul palco dello show musicale di Rai 1, ha scelto di rispondere per le rime e lo ha fatto dal suo profilo ufficiale Instagram.

"Una delle cose più belle viste in Rai", ha esordito provocatoriamente Fedez aggiungendo che la tv di Stato si sarebbe ripulita la coscienza, ingaggiando per la prima serata "due rivoluzionari anticonformisti", che lo hanno attaccato senza neppure contraddittorio.

La dura replica di Fedez

"Spero di diventare un giorno un anticonformista, un antisistema come voi", ha proseguito ancora il marito di Chiara Ferragni nel suo duro sfogo social.

E poi Fedez, a sua volta, non ha risparmiato nuove stoccate nei confronti del duo comico, ammettendo di essere "un po' deluso", perché pur essendo dei rivoluzionari, non hanno colto la palla al balzo per lanciare una "bestemmia" dal palco dello show di Rai 1.

"Un po' arrugginiti, state perdendo lo smalto, se volete ve ne presto un pochino", ha chiosato Fedez.

Orietta Berti ritira il premio per il singolo 'Mille'

Insomma una vera e propria sfida a distanza quella tra Pio e Amedeo e Fedez, anche se la maggior parte degli spettatori social si sono schierati con il rapper, puntando il dito contro la comicità del duo pugliese che quest'anno ha spopolato in prime time su Canale 5, con il loro primo vero show.

In attesa di scoprire se ci sarà un'ulteriore replica da parte di Pio e Amedeo, nel corso della prima serata dei Music Awards, c'è stato spazio per la premiazione di un bel po' di artisti che hanno venduto centinaia di migliaia di copie dei loro album e singoli.

Tra questi anche Orietta Berti che, proprio per conto di Fedez e Achille Lauro, ha ritirato il premio per il brano "Mille", una delle hit di questa estate 2021, che ha scalato le classifiche di vendita, riuscendo ad imporsi come tormentone per eccellenza.