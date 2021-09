Le anticipazioni di Un posto al sole della settimana dal 13 al 17 settembre rivelano che terrà ancora banco l'aggressione di Susanna. Infatti, nel corso delle prossime puntate, continueranno le indagini per scoprire chi ha fatto del male a Picardi. Adele si pentirà dei dubbi che ha avuto su Renato riguardo al suo presunto coinvolgimento nel ferimento di sua figlia. Nel frattempo, Niko non potrà andare a vedere Susanna in ospedale, mentre Marina si accorgerà del lato aggressivo di Fabrizio.

Un posto al sole, trame al 17 settembre: Adele riconsidera la sua posizione

Fra i possibili colpevoli dell'aggressione di Susanna spicca il nome di Renato Poggi. Il papà di Angela, infatti, ha omesso di avere visto l'ex fidanzata di suo figlio la sera dell'aggressione. Dopo che la polizia si è accorta, grazie ai filmati delle telecamere, che il nonno di Bianca era andato in realtà allo studio di Niko poco prima che Picardi venisse colpita, Poggi è finito fra gli indagati. Anche la mamma di Picardi, Adele, in un primo momento nutrirà dei dubbi nei confronti dell'ex suocero di sua figlia ma, successivamente, riconsidererà la sua posizione e cercherà un confronto con Giulia.

Prossime puntate Un posto al sole: Niko non può andare a trovare Susanna in ospedale

Niko, che poco prima dell'aggressione a Susanna aveva capito di provare ancora un sentimento per lei e che voleva darle quindi una nuova occasione per riprovarci, proverà ad andare a trovare la sua ex fidanzata in ospedale, ma gli verrà impedito di entrare.

Contrariato, il figlio di Giulia sarà intenzionato a parlare con la sua ex suocera, Adele, ma un uomo ostacolerà il suo intento. Nel frattempo, l'avvocato Poggi riceverà un'importante notizia su Susanna.

Un Posto al sole, episodi al 17 settembre: Fabrizio ha un lato aggressivo e Marina se ne accorge

Marina e Fabrizio stanno continuando la loro relazione e, nell'ultimo periodo, Rosato ha avuto alcuni problemi a causa dello spot pubblicitario del suo caseificio.

Infatti, in seguito alla campagna promozionale della pasta, sono iniziati dei guai per il marito di Giordano, in quanto sui social è cominciata una diffamazione nei confronti di Fabrizio. L'imprenditore non vivrà bene la situazione, al punto che diventerà insofferente ed irascibile. Nel frattempo, Marina si accorgerà del lato aggressivo di suo marito. Inoltre, durante la settimana dal 13 al 17 settembre, verranno trattate le vicende sentimentali di Filippo, che sarà ancora diviso fra il rapporto con Viviana e sua moglie Serena, e di Rossella, che resterà affascinata da Riccardo.