Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola 'Una Vita', meglio nota in patria col nome di Acacias 38. Le nuove puntate si riferiscono alle puntate che andranno in onda in Italia dal 12 al 18 settembre 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla dichiarazione d'amore di Velasco a Genoveva, sulla decisione di Bellita di raggiungere Cinta in Argentina, sulla farsa messa in atto da Servante per vincere il concorso delle pensioni e sull'inizio del processo contro la Salmeron.

Genoveva cerca di sedurre Felipe

Le anticipazioni di 'Una vita' ci segnalano che Velasco parlerà con Laura per capire se la domestica è ancora disposta a mantenere i patti che avevano stabilito. Più tardi, l'avvocato dichiarerà il suo amore a Genoveva che gli chiederà del tempo per non respingerlo immediatamente. Fatto ciò, la Salmeron si presenterà in abiti molto provocanti a casa di Felipe per sedurlo, nel tentativo di fargli credere che lei stia soffrendo per lui. Nel corso di una cena al suo ristorante, Felicia non sarà molto contenta nel vedere Ildefonso reagire molto male ad una semplice battuta fatta da Liberto sul suo matrimonio. Bellita vorrebbe recarsi a tutti i costi in Argentina per stare accanto a Cinta durante la gravidanza, mentre Jose Miguel vorrebbe lasciare che gli sposini passassero ancora un po' di tempo da soli.

Scoperto ciò, la Dominguez annuncerà alla sua famiglia di voler partire da sola per il Sud America, suscitando lo stupore di tutti.

Bellita vuole raggiungere Cinta

Le domestiche della soffitta litigheranno per chi dovrebbe essere la figlia finta di Servante e Fabiana nel concorso. Alla fine verrà organizzato un sorteggio per dirimere la questione, che si concluderà con l'estrazione di quattro nomi.

Dopo essersi convinto che un ospite della sua pensione è uno dei giudici del concorso, Servante chiederà a Fabiana e alle quattro figlie finte di mettere in scena il ritratto di una famigliola felice. Grazie a questo espediente, l'uomo obbligherà tutti i suoi complici a lavorare gratis per la sua pensione. Antonito annuncerà alla sua famiglia di volersi candidare nel partito conservatore, guadagnandosi l'appoggio di Carmen e la reticenza di Lolita e Ramon.

Marcos prenoterà l'intero ristorante di Felicia per invitarla a cena e chiederle nuovamente di sposarlo. Nonostante gli sforzi dell'uomo, la donna non accetterà la sua proposta.

Inizierà il processo contro Genoveva e Cesareo verrà chiamato al banco dei testimoni per raccontare ciò che ha visto il giorno della morte di Marcia. La testimonianza dell'uomo si rivelerà inutile perché in breve tempo Velasco screditerà la sua posizione, dimostrando alla giuria che l'uomo non sarebbe stato capace di riconoscere la Salmeron con un velo in viso. Camino cercherà di sedurre Ildefonso per consumare il suo matrimonio, ma tutti i suoi tentativi risulteranno vani. Sollevata dal rifiuto del marito, la ragazza deciderà di scrivere una lettera a Maite, per poi confidarsi con Anabel. Laura ritornerà ad Acacia per testimoniare al processo di Genoveva come aveva stabilito con Velasco.