Cresce l'attesa per i Seat Music Awards 2021, l'evento musicale di fine estate in onda su Rai 1, che premia gli artisti italiani che hanno venduto il maggior numero di copie con i loro album e singoli. Lo show sarà in onda il 9 e 10 settembre in prime time e sarà condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Il presentatore toscano, però, ha anticipato che quest'anno sul palco dello show, che si svolgerà all'Arena di Verona, saranno presenti anche diversi volti noti del piccolo schermo, tra cui Maria De Filippi, che verrà premiata in diretta tv.

Sul palco dei Seat Music Awards 2021 ci sarà anche Maria De Filippi

Nel dettaglio, le anticipazioni su Seat Music Awards 2021 rivelano che ci sarà un nutrito parterre di cantanti che si esibirà dal vivo nel corso delle due serate, ricevendo anche l'ambito premio.

Tra questi è confermata la presenza di: Ligabue, Zucchero, Fiorella Mannoia, Loredana Bertè, Claudio Baglioni, Sangiovanni, Madame, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Il Volo, Aka7even, Achille Lauro, Annalisa e tanti altri ancora.

Oltre ai cantanti, però, ci sarà spazio anche per dei momenti di intrattenimento e sul palco dei Music Awards 2021 saliranno anche dei volti noti del piccolo schermo. Uno di questi è Maria De Filippi, la regina degli ascolti Mediaset, che aprirà la sua stagione televisiva 2021/2022 con la partecipazione allo show di Rai 1 condotto dal suo amico Carlo Conti, che qualche anno fa la volle con se sul palco dell'Ariston per la conduzione di un Festival di Sanremo.

Carlo Conti premierà Maria De Filippi in diretta su Rai 1

"Verrà premiata per il grande contribuito che da anni dà al mondo della musica, lanciando tanti nuovi artisti", ha confessato Carlo Conti parlando del premio che lui stesso consegnerà nelle mani della conduttrice di Amici e C'è posta per te. "Un premio meritatissimo che non vedo l'ora di consegnarle", ha aggiunto il presentatore il quale ha poi svelato che sul palco ci saranno anche altri conduttori.

Uno di questi è Amadeus, mattatore dell'ultima edizione del Festival di Sanremo e già riconfermato dalla Rai per la prossima edizione prevista a febbraio in prime time.

Anche Amadeus e Cattelan sul palco dello show Rai

Anche lui riceverà un premio dopo gli ottimi risultati raggiunti con Sanremo e il trionfo dei Maneskin che si sono imposti anche all'Eurovision Song Contest, riportando così la competizione nel nostro Paese.

Sul palco dei Music Awards ci sarà spazio anche per l'arrivo di Alessandro Cattelan, che sarà una delle novità della prossima stagione Rai. Il conduttore, ex volto di X Factor, lancerà il suo nuovo show dal titolo "Da Grande" che sarà in onda su Rai 1 il prossimo 19 e 26 settembre.