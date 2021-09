Tra le coppie nate nella scuola di Amici di Maria De Filippi, vi è quella composta da Sangiovanni e Giulia Stabile. I due, rispettivamente cantante e ballerina dell'ultima edizione del talent show Mediaset, in questi mesi sono stati costantemente al centro del gossip per la loro chiacchieratissima storia d'amore, che prosegue a gonfie vele anche fuori dalla scuola Mediaset. Tuttavia Sangiovanni, nelle ultime ore, ha sbottato duramente sui social, prendendo le distanze dal gossip e sottolineando il fatto che il suo successo non è "merito di Giulia".

L'amaro sfogo di Sangiovanni che perde le staffe sui social

Dopo le voci di presunto tradimento da parte di Sangiovanni e smentite subito da Giulia Stabile, il cantante ha rotto il silenzio social e questa volta ha perso le staffe, lasciandosi andare ad un duro sfogo con i numerosi fan che li seguono e li supportano.

Pur non rinnegando tutto quello che è successo all'interno della scuola di Amici e l'amore sbocciato con Giulia Stabile, Sangiovanni ci ha tenuto a precisare che prima di tutto sono due artisti ed ha sottolineato il fatto che molti fan, invece di essere interessati alla loro arte, pensano di più al gossip.

"Mi chiedo perché? Perché non vi appassionate alla musica o alla danza?", ha sbottato il cantante, aggiungendo poi che anche lui e la sua fidanzata, pur essendo dei personaggi pubblici, hanno diritto alla loro privacy e alla loro intimità di coppia.

La dura presa di posizione di Sangiovanni su Giulia Stabile e successo musicale

"Sono arrivati a dirmi che dovrei esporre la mia storia con Giulia, perché è quello che mi ha portato al successo", ha proseguito ancora Sangiovanni che ci ha tenuto a precisare a chiare lettere di aver ottenuto successo non per merito della sua relazione con la ballerina di Amici.

"Come fate a dire che se le mie canzoni spaccano è grazie a lei?", ha chiesto polemicamente il cantante a chi sostiene che il merito del successo che ha ottenuto in questi mesi (vendendo più di 1 milione complessive di copie tra album e singoli) sia dovuto alla relazione con Giulia.

'Non voglio sminuire Giulia', precisa il cantante di Amici 20

A tal proposito, Sangiovanni ha portato l'esempio di "Tutta la notte", il brano da lui scritto e vincitore di ben due dischi di platino, composto prima ancora che incontrasse Giulia e iniziasse la loro favola d'amore.

Il cantante ha chiesto così ai fan che lo seguono come si spiegano il successo di questa hit, dato che in quel periodo non c'era ancora Giulia Stabile nella sua vita.

"Con questo non voglio sminuire Giulia", ci ha tenuto a sottolineare il cantante per evitare altre polemiche social, sottolineando il fatto che ci pensano gli stessi fan nel momento in cui si soffermano solo sulla loro storia d'amore.