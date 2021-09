Grandi colpi di scena in arrivo nel corso delle nuove puntate della soap opera Una vita, in programma dal 13 al 19 settembre 2021 in prima visione assoluta su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena, molti dei quali legati al processo per la morte di Marcia. I vari protagonisti del caso si ritroveranno in Tribunale e grande attenzione sarà data alla testimonianza di Laura, la quale sarà fondamentale per attestare la reale colpevolezza di Genoveva in tutta questa vicenda.

Inizia il processo per la morte di Marcia: anticipazioni Una Vita 13-19 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita in programma fino al 19 settembre su Canale 5, rivelano che Cesareo si preparerà a fare la sua deposizione in Tribunale, per rivelare quanto ha visto il giorno in cui Marcia venne brutalmente assassinata.

Peccato, però, che la versione dei fatti del guardiano verrà smentita dall'avvocato Velasco, il quale riuscirà a mettere a segno l'ennesima trappola per far sì che il racconto di Cesareo risulti poco attendibile e di conseguenza che la dark lady di Acacias non si ritrovi nei guai.

A questo punto, quindi, il destino di questo processo sarà nelle mani di Laura: la domestica arriverà in tempo? Felipe spera di sì, dato che soltanto la versione dei fatti della donna, potrebbe mettere nei guai definitivamente la perfida Genoveva.

Felipe viene ingannato da Laura

Le anticipazioni delle prossime puntate di Una Vita in programma dal 13 al 19 settembre 2021, rivelano che alla fine Laura si presenterà ma tutti saranno particolarmente tesi.

Genoveva, infatti, teme che la domestica possa tradirla e puntarle il dito contro mentre Felipe teme che Laura possa cambiare la sua versione dei fatti.

Ebbene, ad avere la peggio sarà proprio Felipe. Al processo, infatti, la domestica modificherà il suo racconto e con la testimonianza fornita, ingannerà Felipe al punto da scagionare Genoveva e tirarla così fuori dai guai in cui si era cacciata per la morte di Marcia.

Ildefonso rifiuta sua moglie: anticipazioni Una Vita 13-19 settembre

Come si risolverà a questo punto la vicenda? Felipe non avrà alcuna intenzione di arrendersi e vuole portare avanti la sua battaglia, per assicurare giustizia al nome dell'amata Marcia.

E poi ancora, le trame della soap opera Una Vita in programma dal 13 al 19 settembre, rivelano che ci sarà spazio anche per le novità legate al rapporto tra Camino e Ildefonso.

Quest'ultimo, infatti, sarà sempre più in crisi al punto che rifiuterà sua moglie.

Un gesto che non passerà inosservato e che spingerà Camino a farsi mille domande su cosa stia succedendo. Alla fine, Ildefonso deciderà di "vuotare il sacco" e di parlare così a cuore aperto a sua moglie.