Love is in the air, la soap turca che questa estate ha debuttato nel palinsesto pomeridiano di Canale 5, proseguirà la sua regolare messa in onda anche durante la stagione autunnale. È questa la buona notizia per tutti i fan della coppia Eda-Serkan, dato che fino a qualche giorno fa non vi erano certezze ufficiali su quello che sarebbe stato il destino della soap nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset delle prossime settimane.

Mediaset cambia programmazione: prosegue la soap Love is in the air

Nel dettaglio, questa estate su Canale 5 hanno debuttato due nuove soap: Brave and Beautiful e Love is in the air, che hanno occupato la fascia del primo pomeriggio.

A partire dal 13 settembre, però, ritorneranno gli appuntamenti canonici del palinsesto autunnale Mediaset, tra cui quello con Uomini e donne condotto da Maria De Filippi e le varie strisce del daytime di Amici 21 e del Grande Fratello Vip 6.

Di conseguenza, non ci sarà più spazio per la messa in onda quotidiana di entrambe le soap turche: soltanto una proseguirà la sua corsa in daytime e tra queste è stata scelta quella che vede protagonisti Eda e Serkan, la quale proseguirà la sua regolare messa in onda su Canale 5 anche durante la nuova stagione autunnale.

Confermata anche la seconda serie su Canale 5

L'appuntamento è confermato intorno alle 16:30 circa, ma non si esclude che dal 20 settembre in poi, possa slittare nuovamente intorno alle 16:45, proprio per lasciare spazio ai daytime dei vari reality show del Biscione.

E così, Mediaset continuerà a puntare su questa soap che sta appassionando il pubblico: verrà portata a termine la prima serie e sarà poi trasmessa anche la seconda stagione, che in Turchia sta riscuotendo un buon successo dal punto di vista degli ascolti.

In questo modo, quindi, i vari episodi che mancano alla fine di questa serie verranno spalmati nel daytime pomeridiano di Canale 5 e la messa in onda, al momento, è prevista fino alla fine di questo 2021.

Le anticipazioni di Love is in the air: Eda messa in crisi da sua nonna

Ma cosa succederà nel corso delle prossime puntate in programma su Canale 5? Le anticipazioni turche di Love is in the air rivelano che ci sarà spazio per le novità legate alla coppia Eda-Serkan, i quali si ritroveranno a dover fare i conti con una nuova minaccia.

Trattasi della nonna di Eda, la quale arriverà in città con uno scopo ben preciso: separare la coppia e far sì che sua nipote prenda le distanze dal giovane Bolat.

La nonna non vuole affatto che Eda porti avanti questa relazione col figlio di coloro che considera responsabili delle loro disgrazie familiari. Per questo motivo, si impegnerà con tutta se stessa per riuscire ad avere la meglio, al punto da far finire in prigione Serkan.