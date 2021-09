Il 9 settembre, su Rai 1, è stata trasmessa la prima delle due serate dedicate ai Seat Music Award. Per l'occasione, i conduttori Carlo Conti e Vanessa Incontrada hanno voluto sul palco Pio e Amedeo. Senza peli sulla lingua, i comici foggiani hanno portato in scena la loro gag mettendo nel mirino il marito di Chiara Ferragni.

Il monologo dei comici

Pio e Amedeo sono arrivati sul palco di Rai 1 per ricevere un premio per lo spettacolo "Felicissima Sera", andato in onda su Canale 5. In quell'occasione, la trasmissione aveva suscitato qualche polemica di troppo.

Per la precisione, i comici erano stati attaccati sui social per avere utilizzato delle parole considerate offensive. Attraverso i propri account, erano stati molti i personaggi del mondo dello spettacolo ad attaccare il duo pugliese.

Una volta in scena, il duo comico ha lanciato delle frecciatine a Fedez. Nel dettaglio, i due foggiani hanno tirato in ballo il capitolo "censura" riferendosi al concertone del primo maggio. Pio e Amedeo hanno elogiato la rete ammiraglia: "Grazie per non averci censurato". I due artisti hanno poi più volte dichiarato che la loro presenza dimostra che "la Rai è libera". Hanno così voluto celebrare la libertà di opinione.

Lo sfogo di Fedez

Dopo essere stato messo al corrente da alcuni fan del monologo di Pio e Amedeo, Fedez ha deciso di replicare a tono.

Il cantante milanese, su Instagram, ha spiegato che in Rai è vietato citare il nome di un esponente politico perché poi si crea un problema di contraddittorio. Sulla base di quanto dichiarato, il marito di Chiara Ferragni ha poi lanciato una stoccata alla rete ammiraglia: "Ti ripulisci la coscienza ingaggiando due rivoluzionari, anticonformisti".

Nel prosieguo dello sfogo, il rapper ha cominciato ad utilizzare delle parole non "politicamente corrette". Nel dettaglio, l'artista ha sostenuto che da oggi in poi andrà in giro e pronuncerà parole come neg... e fro... A tale proposito, Fedez si è domandato se le persone saranno felici di sentirlo pronunciare determinati vocaboli.

L'attacco a Pio e Amedeo

Fedez ha ammesso di essere rimasto deluso per l'attacco ricevuto da Pio e Amedeo. Successivamente, ha chiosato: "Siete un po' arrugginiti, state perdendo lo smalto". Con ironia, il diretto interessati ha fatto sapere che se vogliono può prestare lui un po' di smalto ai due comici. Prima di concludere, il rapper milanese si è domandato come mai Pio e Amedeo non abbiano pronunciato alcuna parola blasfema in Rai.

