Continua l'accesso botta e risposta tra i comici pugliesi Pio e Amedeo e il rapper Federico Lucia, meglio conosciuto con il nome d'arte di Fedez. Tutto ha avuto inizio ieri sera, giovedì 9 settembre, nel corso del primo appuntamento con i Seat Music Awards. Il duo foggiano, sul palco dell'Arena di Verona per ricevere il premio speciale da Vanessa Incontrada e Carlo Conti, ha tirato in ballo proprio il marito dell'influencer Chiara Ferragni. Il rapper non ha mancato di replicare con una serie di stories postate su Instagram a cui Pio e Amedeo hanno risposto innescando uno scontro che non accenna a placarsi.

Fedez deluso da Pio Amedeo che replicano: 'Noi siamo rimasti male, non tu'

Pio e Amedeo hanno ricevuto il Seat Music Award, un premio speciale per aver "rinnovato il linguaggio televisivo." Nel corso del loro intervento ci hanno tenuto sottolineare come in Rai ci sia assoluta libertà di espressione. A questo proposito, è stato tirato in ballo Fedez con riferimento alla polemica nata sul palco del concertone del 1° maggio. I comici foggiani hanno dichiarato che il marito di Chiara Ferragni ha voluto alimentare e creare polemiche perché: "La polemica fa vendere smalti." I due hanno poi aggiunto che, se sono stati invitati su Rai1 in prima serata, vuol dire realmente che la Rai è libera perché nessuno ci ha censurato o ci ha detto di cosa avremmo dovuto parlare questa sera.

Poi, l'affondo diretto a Fedez. Pio e Amedeo hanno affermato che il rapper sarebbe potuto salire sul palco del concertone senza creare polemiche solo per aumentare il traffico sul suo profilo social. Prontamente è arrivata la risposta del rapper ed è intervenuta anche Chiara Ferragni.

Fedez replica ai comici pugliesi: 'Mi avete deluso, state perdendo lo smalto'

Fedez, con una serie di stories postate sul suo profilo Instagram, ha replicato a Pio e Amedeo dichiarando che un giorno spera di diventare un anticonformista e anti-sistema rivoluzionario come loro. Poi, ha aggiunto di essere un po’ deluso e che stanno perdendo lo smalto.

I comici pugliesi hanno risposto sempre via social affermando: "Non ci provare nemmeno a dire che noi istighiamo la gente" I due foggiani poi gli hanno dato del populista 2.0. Nella polemica è intervenuta anche Chiara Ferragni che sotto un post pubblicato da Trash Italiano ha scritto: "Madonna che simpatici Pio e Amedeo, simpatici come... finite voi la frase". I comici le hanno risposto piccatamente: "Simpatici come quelli che si lanciano l'insalata nei supermercati di notte ridendo a crepapelle o come quelli che fanno l'elemosina sgommando col Lamborghini in faccia ai poveri? E come si fa a raggiungerlo questo livello di simpatia... in effetti troppo divertente". Come finirà questo acceso botta e risposta? Non resta che aspettare per scoprirlo.