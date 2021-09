È tempo di cambiamenti a Striscia la notizia, il tg satirico di Canale 5 che tornerà in onda dal 27 settembre, con due nuove veline. In questi giorni, durante la conferenza stampa di presentazione del programma sono stati confermati i nomi delle due ragazze che saliranno sul bancone e saranno così protagoniste di tutta la stagione televisiva. Trattasi di Giulia e Talisa, due ragazze ben note al pubblico Mediaset per aver partecipato in passato ad Amici di Maria De Filippi.

Le anticipazioni di Striscia la notizia 2021/2022: i due nuovi conduttori

Nel dettaglio, le anticipazioni su Striscia la notizia 2021/2022 rivelano che quest'anno ci saranno diverse novità e cambiamenti per quanto riguarda l'inizio stagione del tg satirico Mediaset.

Per prima cosa, infatti, si è scelto di cambiare i conduttori che apriranno la nuova stagione del programma e così, dal 27 settembre, debutterà la nuova inedita coppia composta da Alessandro Siani e Vanessa Incontrada.

Saranno loro la prima nuova coppia di questa stagione che dovrà vedersela contro il game show I Soliti Ignoti condotto da Amadeus (con successo) nel prime time di Rai 1.

Le nuove veline di Striscia la notizia: arrivano da Amici di Maria

Oltre alla coppia di conduttori, occhi puntati anche sulle nuove veline di questa stagione: trattasi di Giulia e Talisa, due volti non proprio sconosciuti al pubblico della rete ammiraglia Mediaset.

Le due nuove veline, infatti, prima di approdare sul bancone del tg satirico di Striscia la notizia 2021/2022, hanno preso parte a due passate edizioni di Amici, il seguitissimo talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Le due ragazze hanno partecipato ad edizioni diverse del programma, riuscendo ad arrivare fino alla fase serale. Per Giulia e Talisa, quindi, questo sarà un vero e proprio ritorno in casa Mediaset, a distanza di anni dalla loro partecipazione ad Amici.

Il ricordo di Giulia e Talisa sull'esperienza vissuta ad Amici di Maria

Le nuove veline, parlando proprio dell'esperienza maturata nel programma di Maria De Filippi, hanno ammesso di credere che senza aver preso parte a quella scuola, oggi non sarebbero approdate sul bancone di Striscia.

Adesso, però, sono pronte a buttarsi a capofitto in questa nuova avventura e a vivere così l'esperienza in questa nuova scuola.

Tra le due veline Giulia e Talisa, intanto, il rapporto sembra essere ottimo. "Fare un'esperienza come questa con una sorella rende tutto diverso", hanno ammesso in una recente intervista a pochi giorni dal debutto sul celebre bancone del tg satirico Mediaset, in onda dal lunedì al sabato alle ore 20:35 circa.