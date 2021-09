Novità in vista per la programmazione de Il Paradiso delle Signore 6, la quale subirà un nuovo cambio nel corso della prossima settimana di messa in onda. Dal 4 all'8 ottobre 2021, invece, sono in programma dei nuovi episodi in prima visione assoluta con la soap opera che vede protagonisti Alessandro Tersigni e Roberto Farnesi: la puntata di lunedì 4 ottobre, però, non sarà trasmessa nel consueto orario in cui va in onda tradizionalmente nel palinsesto Rai.

Nuovo cambio programmazione per Il Paradiso 6: cosa succederà il 4 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti il nuovo cambio programmazione de Il Paradiso 6, rivelano che lunedì 4 ottobre, l'appuntamento con la soap opera non andrà in onda alle ore 15:55 circa.

I fan dei vari protagonisti del grande magazzino più famoso del piccolo schermo, dovranno ricordarsi di collegarsi su Rai 1 alle ore 14:00, dato che eccezionalmente la soap sarà trasmessa in questa fascia oraria, al posto del talk show Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone nel primo pomeriggio.

Il 4 ottobre la soap opera anticipa l'inizio dopo il Tg 1

Il 4 ottobre, infatti, a partire dalle 14:50 andrà in onda la lunga diretta di uno speciale Tg 1 dedicato ai risultati delle Elezioni Amministrative, che occuperà tutta la fascia del pomeriggio, fino alle 18:45 circa.

Di conseguenza, Il Paradiso delle signore 6 in questa nuova fascia oraria di lunedì 4 ottobre, si ritroverà a doversi sfidare con la soap opera Una Vita, in onda come sempre su Canale 5.

Chi riuscirà ad avere la meglio in termini di ascolti?

In attesa del verdetto auditel della prossima settimana, va segnalato che dal 5 ottobre in poi, l'appuntamento con la soap opera tornerà regolarmente in onda nella sua fascia oraria, che va dalle 15:55 alle 16:30 circa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le trame de Il Paradiso delle signore 6 dal 4 all'8 ottobre 2021: Giuseppe si ritrova nei guai

Ma cosa succederà nel corso dei prossimi episodi de Il Paradiso 6 in programma nella settimana 4-8 ottobre su Rai 1? Le anticipazioni riguardanti le nuove trame della soap opera rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Anna Imbriani, la quale si ritroverà a rifiutare il corteggiamento da parte di Salvatore.

Il giovane Amato non sarà contento di questa situazione ma, nonostante ci sia rimasto male, deciderà di non arrendersi e di continuare a corteggiare la giovane Anna Imbriani.

Occhi puntati anche su Giuseppe Amato: le trame della soap opera pomeridiana rivelano che l'uomo riceverà nuove notizie da parte della sua amante Petra, la donna che vive in Germania e con la quale ha messo al mondo anche un figlio, durante il periodo in cui è stato lontano dalla sua famiglia.