Si è conclusa da poco la registrazione della prima puntata di Amici, quella che sarà trasmessa in televisione domenica 19 settembre. In rete già circolano alcuni rumor di quello che è successo in studio, a partire dai tanti ospiti che hanno presenziato alle riprese. Vip come Gerry Scotti e Ambra Angiolini avrebbero avuto il compito di dare la maglia da titolare ai nuovi allievi. Tommaso Paradiso ha presentato il suo ultimo singolo, mentre Michele Merlo è stato ricordato in modo emozionante all'inizio. La classe della nuova edizione di Amici dovrebbe essere già stata formata, sembra inoltre certo il ruolo di Raimondo Todaro come docente di ballo.

Rumor sul debutto di Amici 21

L'edizione 2021/2022 di Amici è ufficialmente iniziata. Anche se il programma esordirà su Canale 5 domenica prossima, la prima puntata è già stata registrata. Sul web, infatti, sono disponibili le anticipazioni di quello che è accaduto in studio al debutto, ovvero nel giorno in cui è stato svelato il cast al completo.

Chi ha assistito alle riprese di mercoledì 15, dunque, racconta che l'inizio è stato molto emozionante: Maria De Filippi ha voluto ricordare ed omaggiare Michele Merlo, che ha partecipato al suo programma qualche anno fa e che l'estate scorsa è venuto a mancare. Il corpo di ballo, infatti, ha interpretato una bella coreografia sulle note di Aquiloni (pezzo scritto dallo stesso Merlo) e sullo schermo andavano in onda le più belle immagini del giovane quando era nella scuola.

Sono stati tanti gli ospiti che hanno partecipato alla puntata d'esordio di Amici 21: Tommaso Paradiso, ad esempio, ha cantato per la prima volta dal vivo il suo ultimo brano "Magari no".

La presenza di alcuni ex allievi

Alla puntata che è stata registrata il 15 settembre, avrebbero partecipato anche alcuni allievi di Amici 20.

Aka7even, Deddy, Giulia e Alessandro sarebbero quindi tornati lì dove la loro carriera è iniziata, ma non si sarebbero esibiti. Tra i banchi, invece, c'erano molti personaggi famosi che avrebbero dato ai nuovi alunni della classe la maglia da titolare.

Gerry Scotti, Stabile, Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni, Eleonora Abbagnato, Filippo Magnini, Nino Frassica sono solo alcuni dei vip che avrebbero presenziato alle riprese odierne del talent-show di Maria De Filippi.

Per quanto riguarda i giovani che sono stati promossi dopo una lunga serie di casting, tra loro spicca un figlio d'arte. Un cantante del team di Lorella Cuccarini, infatti, dovrebbe essere Luca D'Alessio, figlio di Gigi e entrato nella scuola col nome abbreviato da rapper "LDA".

Gli insegnanti

Prima di procedere nella formazione della classe 2021/2022, Maria De Filippi ha svelato la commissione interna di quest'anno. Dopo settimane di gossip e mezze smentite, sembra certa la presenza di Raimondo Todaro nel cast di Amici. L'ex insegnante di Ballando con le Stelle dovrebbe dunque affiancare Alessandra Celentano e Veronica Peparini nel ruolo di docente di danza, mentre per il canto sarebbero stati confermati Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

Un'altra novità già nota, è il cambio di categoria di Lorella Cuccarini: in quest'edizione, la soubrette dovrebbe seguire i cantanti e non più i ballerini della scuola.

I nuovi allievi sarebbero stati scelti col meccanismo delle leve: dopo essersi esibiti, gli aspiranti alunni hanno ricevuto un giudizio dai professori, con promozione nella classe dopo il sì da parte dell'allievo. La puntata che è stata registrata il 15 settembre sarà trasmessa su Canale 5 domenica pomeriggio. Anche per il secondo appuntamento ci sarà la medesima collocazione, mentre a partire dal terzo tutto tornerà come prima (ovvero gli speciali andranno in onda di sabato).